¡Bloqueo en Tlalpan! Zonas afectadas y alternativas viales por las movilizaciones
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; conoce las alternativas viales.
¡No te quedes en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 1 de septiembre 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
Bloqueo en Tlalpan; zonas afectadas y alternativas viales
En las primeras horas de este 1 de septiembre 2026 un grupo de manifestantes bloquea la circulación en la Calzada de Tlalpan al Norte y la Coruña.
Estas son las alternativas viales: Dr. Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas y Napoleón.
#PrecauciónVial | Por manifestantes cerrada la circulación en Calz. de Tlalpan al Norte y La Coruña. #AlternativaVial Dr. Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas y Napoleón. pic.twitter.com/HUmQzdmnXg— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 1, 2026
¿Cómo va el tráfico en la CDMX?
Se registra una ligera carga en calles de Liverpool, al cruce de los semáforos de Dinamarca a Chapultepec; se recomienda tomar precauciones en caso de transitar por esta zona.
Liverpool registra ligera carga al cruce con semáforos de Dinamarca a Chapultepec. pic.twitter.com/Ki7boCBNbw— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 1, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer martes del mes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/NqD35Ynr3L— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 1, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes 1 de septiembre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 1, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 1 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/DNQPvnJarn