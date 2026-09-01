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¡Bloqueo en Tlalpan! Zonas afectadas y alternativas viales por las movilizaciones

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 1 de septiembre 2026: Calles cerradas y rutas alternas para este martes
¿Qué calles están cerradas en CDMX por marchas y bloqueos?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

¡No te quedes en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 1 de septiembre 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

Bloqueo en Tlalpan; zonas afectadas y alternativas viales

En las primeras horas de este 1 de septiembre 2026 un grupo de manifestantes bloquea la circulación en la Calzada de Tlalpan al Norte y la Coruña.

Estas son las alternativas viales: Dr. Vértiz, Eje Central Lázaro Cárdenas y Napoleón.

¿Cómo va el tráfico en la CDMX?

Se registra una ligera carga en calles de Liverpool, al cruce de los semáforos de Dinamarca a Chapultepec; se recomienda tomar precauciones en caso de transitar por esta zona.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer martes del mes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 1 de septiembre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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