!Familias desalojadas bloquean centro de CDMX! Afectan circulación de Eje 1 Norte
Estas son las calles cerradas, bloqueadas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas de este miércoles en distintas zonas de la CDMX; rutas alternas.
No te quedes atorado en el tráfico de CDMX. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 2 de septiembre 2026.
Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 2 de septiembre 2026: Rutas alternas
Bloqueo en zona centro de la CDMX
Un grupo de familias desalojadas de un predio ubicado en Vidal Alcocer 104 mantienen un bloqueo en el cruce con República de Costa Rica, en protesta por el desalojo.
La circulación está muy complicada sobre Eje 1 Oriente. No hay paso desde Eje 1 Norte hacia Fray Servando Teresa de Mier.
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer miércoles del mes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/WffdJ4ODBz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 2, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles 2 de septiembre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 2, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 2 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/n1wCFXNYbJ