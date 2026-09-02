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!Familias desalojadas bloquean centro de CDMX! Afectan circulación de Eje 1 Norte

Estas son las calles cerradas, bloqueadas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas de este miércoles en distintas zonas de la CDMX; rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 2 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas; rutas alternas
Calles cerradas y afectadas en CDMX para este miércoles|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

No te quedes atorado en el tráfico de CDMX. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 2 de septiembre 2026.

Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 2 de septiembre 2026: Rutas alternas

Bloqueo en zona centro de la CDMX

Un grupo de familias desalojadas de un predio ubicado en Vidal Alcocer 104 mantienen un bloqueo en el cruce con República de Costa Rica, en protesta por el desalojo.

La circulación está muy complicada sobre Eje 1 Oriente. No hay paso desde Eje 1 Norte hacia Fray Servando Teresa de Mier.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer miércoles del mes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este miércoles 2 de septiembre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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