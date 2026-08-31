¡Que no te agarre el tráfico! Mapa de calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX este lunes; alternativas viales
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 31 de agosto 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
¿Cómo va el avance en calles de la CDMX este regreso a clases?
Elementos de tránsito realizan un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de la Escuela Primaria "Revolución", en la Av. Arcos de Belén y Av. Niños Héroes; se pide manejar con precaución.
Oficiales de #TránsitoCDMX de la Ciudad de México en dispositivo de prevención, seguridad y vialidad, en las inmediaciones de Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Av. Arcos de Belén y Av. Niños Héroes, @AlcCuauhtemocMx #RegresoAClases2026. pic.twitter.com/93fKFepZKx— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 31, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del último lunes del mes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/gFjriAEosk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 31, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 31 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 31, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 31 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1HbZooA32M