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¡Que no te agarre el tráfico! Mapa de calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX este lunes; alternativas viales

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 31 de agosto 2026: Calles cerradas y afectadas este lunes
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este lunes 31 de agosto 2026?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 31 de agosto 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

¿Cómo va el avance en calles de la CDMX este regreso a clases?

Elementos de tránsito realizan un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones de la Escuela Primaria "Revolución", en la Av. Arcos de Belén y Av. Niños Héroes; se pide manejar con precaución.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del último lunes del mes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 31 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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