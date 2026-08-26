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¡Vuelve a cerrar Abraham González! Manifestantes bloquean el paso en la Cuauhtémoc

Sigue EN VIVO las rutas alternativas por marchas CDMX este miércoles 26 de agosto 2026; calles cerradas y bloqueos que pondrán de cabeza a la capital.

Marchas CDMX
Rutas alternativas por marchas CDMX hoy.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Habrá afectaciones para esta mitad de semana por marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas. Te dejamos aquí alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.

Prevén caos mañanero: manifestación se reunirá en Reforma y Circuito Interior

Sin tránsito en Abraham González

Autoridades viales informan que manifestantes mantienen cerrada la circulación sobre la calle Abraham González, en el tramo comprendido entre General Prim y Atenas. Se sugiere a los automovilistas utilizar Balderas como alternativa vial para desplazarse por la zona.

¡Bloqueo en Niños Héroes! Manifestantes cierran el paso desde Río de la Loza

Se registra un corte a la circulación sobre Avenida Niños Héroes, en el tramo de Río de la Loza a Dr. Lavista, debido a la presencia de manifestantes en la zona. Las opciones recomendadas para evitar el embotellamiento son Avenida Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz.

Manifestantes bloquean la circulación a la altura de Altamirano

Autoridades viales reportan un corte a la circulación sobre James Sullivan a la altura de Manuel María Contreras, debido a la presencia de manifestantes cerca de Ignacio Manuel Altamirano. Como rutas alternas se recomienda utilizar la Calzada Manuel Villalongín y la Avenida Ribera de San Cosme.

Tráfico pesado en Circuito Interior

Se registra una intensa carga vehicular sobre Circuito Interior en el tramo que comprende desde Avenida Marina Nacional con dirección hacia Benjamín Franklin, lo que ocasiona lentitud en el desplazamiento por esa arteria.

¡Anticipa tu salida! Concentración de protestas afectará el paso en la Cuauhtémoc

Se anticipa la llegada de manifestantes a partir de las 09:00 horas en el cruce de Circuito Interior Melchor Ocampo y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc de la alcaldía Cuauhtémoc.

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