¡Vuelve a cerrar Abraham González! Manifestantes bloquean el paso en la Cuauhtémoc

Se registra un corte a la circulación sobre Avenida Niños Héroes, en el tramo de Río de la Loza a Dr. Lavista, debido a la presencia de manifestantes en la zona. Las opciones recomendadas para evitar el embotellamiento son Avenida Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz.

11:27 #PrecauciónVial | Corte a la circulación sobre Av. Niños Héroes de Río de la Loza hasta Dr. Lavista, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/DsuTZptWuH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026