¡Vuelve a cerrar Abraham González! Manifestantes bloquean el paso en la Cuauhtémoc
Sigue EN VIVO las rutas alternativas por marchas CDMX este miércoles 26 de agosto 2026; calles cerradas y bloqueos que pondrán de cabeza a la capital.
Habrá afectaciones para esta mitad de semana por marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas. Te dejamos aquí alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.
Prevén caos mañanero: manifestación se reunirá en Reforma y Circuito Interior
Sin tránsito en Abraham González
Autoridades viales informan que manifestantes mantienen cerrada la circulación sobre la calle Abraham González, en el tramo comprendido entre General Prim y Atenas. Se sugiere a los automovilistas utilizar Balderas como alternativa vial para desplazarse por la zona.
12:55 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas. #AlternativaVial Balderas. pic.twitter.com/DivREpStPz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026
¡Bloqueo en Niños Héroes! Manifestantes cierran el paso desde Río de la Loza
Se registra un corte a la circulación sobre Avenida Niños Héroes, en el tramo de Río de la Loza a Dr. Lavista, debido a la presencia de manifestantes en la zona. Las opciones recomendadas para evitar el embotellamiento son Avenida Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz.
11:27 #PrecauciónVial | Corte a la circulación sobre Av. Niños Héroes de Río de la Loza hasta Dr. Lavista, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/DsuTZptWuH— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026
Manifestantes bloquean la circulación a la altura de Altamirano
Autoridades viales reportan un corte a la circulación sobre James Sullivan a la altura de Manuel María Contreras, debido a la presencia de manifestantes cerca de Ignacio Manuel Altamirano. Como rutas alternas se recomienda utilizar la Calzada Manuel Villalongín y la Avenida Ribera de San Cosme.
10:15 #PrecauciónVial | Corte a la circulación en James Sullivan a la altura de Manuel María Contreras, por manifestantes a la altura de Ignacio Manuel Altamirano. #AlternativaVial Calz. Manuel Villalongín y Av. Ribera de San Cosme. pic.twitter.com/0lfOFQYXJ7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026
Tráfico pesado en Circuito Interior
Se registra una intensa carga vehicular sobre Circuito Interior en el tramo que comprende desde Avenida Marina Nacional con dirección hacia Benjamín Franklin, lo que ocasiona lentitud en el desplazamiento por esa arteria.
Circuito Interior con carga pesada de Av. Marina Nacional hacia Benjamín Franklin. pic.twitter.com/vQIwugrTov— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026
¡Anticipa tu salida! Concentración de protestas afectará el paso en la Cuauhtémoc
Se anticipa la llegada de manifestantes a partir de las 09:00 horas en el cruce de Circuito Interior Melchor Ocampo y Avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc de la alcaldía Cuauhtémoc.
#PrecauciónVial | A las 09:00 horas se espera concentración de manifestantes en Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 26, 2026