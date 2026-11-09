Azteca Noticias te presenta el reporte de marchas, manifestaciones y afectaciones viales previstas para hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y conoce las alternativas viales para anticipar tus traslados, evitar contratiempos y llegar a tiempo a tu destino.

La agenda de movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).