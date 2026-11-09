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Marchas en CDMX: Estas son las calles cerradas hoy 9 de noviembre de 2026

¡Que no se te haga tarde! Toma previsiones y revisa las marchas agendadas para hoy en las calles de CDMX y usa vías alternas.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te presenta el reporte de marchas, manifestaciones y afectaciones viales previstas para hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y conoce las alternativas viales para anticipar tus traslados, evitar contratiempos y llegar a tiempo a tu destino.

La agenda de movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Marchas EN VIVO hoy 9 de noviembre

Hace 1 hora

Caos en Santa Fe

Manifestantes bloquean Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas, la entrada a Santa Fe. La alternativa es circular por Carretera México- Toluca y Av. Carlos Lazo.

Hace 3 horas

Estas son las marchas para hoy

9:00 HORAS | Familiares de menor víctima de maltrato

Se concentrarán en Avenida José María Castorena número 233, Colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa. Marcharán a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, Ramírez y Lic. Castillo Ledón, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa.


15:00 HORAS | Trabajadores y jubilados del IMSS

Marcharán del Centro Médico Nacional Siglo XXI en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, al Zócalo capitalino.


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