Azteca Noticias te presenta el reporte de marchas, manifestaciones y afectaciones viales previstas para hoy, lunes 9 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y conoce las alternativas viales para anticipar tus traslados, evitar contratiempos y llegar a tiempo a tu destino.
La agenda de movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
Marchas EN VIVO hoy 9 de noviembre
Estas son las marchas para hoy
9:00 HORAS | Familiares de menor víctima de maltrato
Se concentrarán en Avenida José María Castorena número 233, Colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa. Marcharán a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, Ramírez y Lic. Castillo Ledón, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa.
15:00 HORAS | Trabajadores y jubilados del IMSS
Marcharán del Centro Médico Nacional Siglo XXI en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, al Zócalo capitalino.