Marchas programadas en la CDMX este viernes 12 de junio: ¡Que no te tomen de sorpresa!
Este viernes continúan las movilizaciones en la capital del país. Te mantenemos al tanto y en vivo sobre todas las calles bloqueadas y alternativas viales.
En la CDMX habrá 8 manifestaciones, rodadas ciclistas y más de 10 eventos de esparcimiento que afectarán el tránsito de vehículos y acceso a varias partes de la ciudad este viernes 12 de junio. En Azteca Noticias te mantenemos informado con las actualizaciones en vivo para que no tengas contratiempos en tu camino.
Estas son las marchas y bloqueos de hoy viernes 12 de junio en la CDMX
Manifestantes en la Avenida Juárez
Se espera llegada de manifestantes a las 11:00 horas en Hemiciclo a Juárez. col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Manifestantes en la Colonia Doctores
Desde las 11:30 horas, se espera manifestantes se den cita en Dr. Lavista No. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Marcha de la CNTE en Paseo de la Reforma
Se espera que lleguen manifestantes de la CNTE a las 10:00 en el cruce con Circuito Interior. Las Alternativas Viales son Avenida Chapultepec, Eje Central y Anillo Periférico.