Marchas programadas en la CDMX este viernes 12 de junio: ¡Que no te tomen de sorpresa!

En la CDMX habrá 8 manifestaciones, rodadas ciclistas y más de 10 eventos de esparcimiento que afectarán el tránsito de vehículos y acceso a varias partes de la ciudad este viernes 12 de junio. En Azteca Noticias te mantenemos informado con las actualizaciones en vivo para que no tengas contratiempos en tu camino.