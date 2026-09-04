Marchas, protestas y un bloqueo en Eje Central complicarán circulación en CDMX HOY 4 de septiembre
Las lluvias complican el avance de los automovilistas, sumado a las marchas y manifestaciones que hoy se esperan en la CDMX: sigue el reporte aquí.
Ya llegó el viernes y en la Ciudad de México (CDMX) ni el final de la semana resulta tranquilo para los automovilistas, ya que hoy 4 de septiembre hay un bloqueo en la zona centro; además, se esperan protestas. ¿Habrá marchas? Te llevamos toda la información minuto a minuto.
Las manifestaciones, marchas y bloqueos que afectarán HOY a la CDMX
Sigue el cierre en Eje Central
El bloqueo por parte de estudiantes normalistas continúa en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Para evitar esta zona, se pueden utilizar alternativas viales como el Eje 1 Norte, la calle Artículo 123 y Paseo de la Reforma.
A vuelta de rueda la Calzada de Tlalpan
Si algo caracteriza a la CDMX es el tráfico y eso es lo que ocurre hoy en la Calzada de Tlalpan, pues hay intensa carga vehicular, desde la estación del Metro Nativitas hasta la Calzada Taxqueña, por lo que son alrededor de 6 kilómetros de afectación.
¡Atención! Bloquean el Eje Central
Estudiantes de la Escuela Normal del Estado de Puebla instalaron un plantón en el cruce de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas; instalaron tiendas de campaña y advirtieron que mantendrán la manifestación hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.
Los jóvenes exigen la intervención de las autoridades federales porque uno de los asesores jurídicos de la comunidad estudiantil fue detenido el pasado 26 de agosto, presuntamente de manera arbitraria.
Además, demandan la destitución del personal directivo y piden que los alumnos sean reinscritos para tomar clases de manera presencial, ya que actualmente únicamente se les permite continuar con sus estudios en línea.
¡CENTRO DE LA CDMX PARALIZADO! Normalistas de Puebla colapsan Eje Central y Juárez con campamento— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026
Estudiantes normalistas provenientes de Puebla colapsaron la zona centro de la #CDMX al instalar un plantón con autobuses y tiendas de campaña sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a… pic.twitter.com/2X7ytjjXL7
Cierran una calle del Centro Histórico
Las autoridades de CDMX confirmaron que continúa el cierre a la circulación en República de Cuba, a la altura de la calle Héroes del 57, debido a la presencia de manifestantes.