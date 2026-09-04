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Marchas, protestas y un bloqueo en Eje Central complicarán circulación en CDMX HOY 4 de septiembre

Las lluvias complican el avance de los automovilistas, sumado a las marchas y manifestaciones que hoy se esperan en la CDMX: sigue el reporte aquí.

Marchas y bloqueos complicarán la circulación hoy 4 de septiembre 2026 en CDMX
Zona centro en caos | AN

Escrito por: Citlalli Sánchez, Iván Ramírez

Ya llegó el viernes y en la Ciudad de México (CDMX) ni el final de la semana resulta tranquilo para los automovilistas, ya que hoy 4 de septiembre hay un bloqueo en la zona centro; además, se esperan protestas. ¿Habrá marchas? Te llevamos toda la información minuto a minuto.

Las manifestaciones, marchas y bloqueos que afectarán HOY a la CDMX

Sigue el cierre en Eje Central

El bloqueo por parte de estudiantes normalistas continúa en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. Para evitar esta zona, se pueden utilizar alternativas viales como el Eje 1 Norte, la calle Artículo 123 y Paseo de la Reforma.

A vuelta de rueda la Calzada de Tlalpan

Si algo caracteriza a la CDMX es el tráfico y eso es lo que ocurre hoy en la Calzada de Tlalpan, pues hay intensa carga vehicular, desde la estación del Metro Nativitas hasta la Calzada Taxqueña, por lo que son alrededor de 6 kilómetros de afectación.

¡Atención! Bloquean el Eje Central

Estudiantes de la Escuela Normal del Estado de Puebla instalaron un plantón en el cruce de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas; instalaron tiendas de campaña y advirtieron que mantendrán la manifestación hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

Los jóvenes exigen la intervención de las autoridades federales porque uno de los asesores jurídicos de la comunidad estudiantil fue detenido el pasado 26 de agosto, presuntamente de manera arbitraria.

Además, demandan la destitución del personal directivo y piden que los alumnos sean reinscritos para tomar clases de manera presencial, ya que actualmente únicamente se les permite continuar con sus estudios en línea.

Cierran una calle del Centro Histórico

Las autoridades de CDMX confirmaron que continúa el cierre a la circulación en República de Cuba, a la altura de la calle Héroes del 57, debido a la presencia de manifestantes.

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