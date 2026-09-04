Marchas, protestas y un bloqueo en Eje Central complicarán circulación en CDMX HOY 4 de septiembre

Estudiantes de la Escuela Normal del Estado de Puebla instalaron un plantón en el cruce de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas; instalaron tiendas de campaña y advirtieron que mantendrán la manifestación hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

Los jóvenes exigen la intervención de las autoridades federales porque uno de los asesores jurídicos de la comunidad estudiantil fue detenido el pasado 26 de agosto, presuntamente de manera arbitraria.

Además, demandan la destitución del personal directivo y piden que los alumnos sean reinscritos para tomar clases de manera presencial, ya que actualmente únicamente se les permite continuar con sus estudios en línea.