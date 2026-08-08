Marchas y bloqueos en la CDMX; minuto a minuto del tránsito, eventos y protestas este 8 de agosto
Sigue en directo el desarrollo de las marchas, rodadas, protestas y eventos en la CDMX para este sábado; estos son los horarios, rutas y alternativas viales.
Hoy, sábado 08 de agosto de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una nueva jornada de movilizaciones sociales que, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a lo largo del día se tiene registrada en la categoría de marchas, un evento principal para las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc; así como ocho concentraciones, nueve rodadas ciclistas y múltiples eventos de esparcimiento que impactarán la dinámica habitual en distintas alcaldías.
Según su documento, el evento de las 11:00 será del contingente del Movimiento Ex LGBT México partirá desde el icónico Monumento a la Revolución con destino hacia la Alameda Central y se estima un aforo aproximado de 100 personas, quienes buscan visibilizar sus demandas, por lo que se prevé tránsito lento y posibles cortes a la circulación en las vías que conectan ambos puntos del primer cuadro de la ciudad.
Si bien sólo hay una marcha en agenda, se recomienda a los capitalinos planear sus traslados con anticipación, principalmente si se trasladarán a Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc al mediodía; además de tratar de evitar Plaza Tlaxcoaque y el sur de la ciudad.
Marchas y bloqueos en la CDMX; minuto a minuto del tránsito, eventos y protestas este 8 de agosto
Movilizaciones en Cuauhtémoc, CDMX
A las 14:00 horas, la alcaldía Cuauhtémoc registrará una Concentración SORECE de la Asociación de Psicólogas Feministas A.C. en Roble No. 3, Col. Sta. María la Ribera, para exigir de justicia para víctimas de violencia e inauguración de un mural.
Las vialidades afectadas durante el desarrollo de sus actividades será en el cuadrante de Santa María la Ribera, siendo Circuito Interior y Av. de los Insurgentes las principales alternativas.
Asimismo, a las 12:00 horas se llevará a cabo una concentración de la Asamblea General de Trabajadores en la intersección de Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc, Col. Roma Norte; donde las vialidades afectadas serán el cruce de Av. Chapultepec y Cuauhtémoc. Como rutas alternas, se podrá usar la Avenida de los Insurgentes o Paseo de la Reforma.
A las 12:00 horas, la concentración de la Colectiva "Hijas de la Cannabis" se reunirá en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro; donde las vialidades afectadas serán en el acceso al Centro Histórico por Diagonal 20 de Noviembre y San Antonio Abad. Como alternativa se podrá usar Eje Central Lázaro Cárdenas.
Finalmente a las 11:00 horas, la marcha del Movimiento Ex LGTB México se llevará a cabo del Monumento a la Revolución rumbo a la Alameda Central, con las afectaciones a Circuito Plaza de la República, Av. de la República y cruces con Paseo de la Reforma y Av. Juárez; se podrá usar como rutas alternas Avenida Hidalgo o Balderas.
Movilizaciones en Benito Juárez, CDMX
A partir de las 17:00 horas, la alcaldía Benito Juárez registrará una concentración de la Asamblea por el Común y contra la Guerra en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ubicado en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, debido a una "Jornada por la verdad y la justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa".
Las vialidades afectadas y alternativas serán Av. México Coyoacán, por lo que se recomienda utilizar Avenida Universidad o División del Norte.