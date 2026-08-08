Marchas y bloqueos en la CDMX; minuto a minuto del tránsito, eventos y protestas este 8 de agosto

Hoy, sábado 08 de agosto de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una nueva jornada de movilizaciones sociales que, según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a lo largo del día se tiene registrada en la categoría de marchas, un evento principal para las 11:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc; así como ocho concentraciones, nueve rodadas ciclistas y múltiples eventos de esparcimiento que impactarán la dinámica habitual en distintas alcaldías.

Según su documento, el evento de las 11:00 será del contingente del Movimiento Ex LGBT México partirá desde el icónico Monumento a la Revolución con destino hacia la Alameda Central y se estima un aforo aproximado de 100 personas, quienes buscan visibilizar sus demandas, por lo que se prevé tránsito lento y posibles cortes a la circulación en las vías que conectan ambos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Si bien sólo hay una marcha en agenda, se recomienda a los capitalinos planear sus traslados con anticipación, principalmente si se trasladarán a Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc al mediodía; además de tratar de evitar Plaza Tlaxcoaque y el sur de la ciudad.