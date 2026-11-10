La gobernadora Margarita González Saravia enfrenta su primer gran escándalo político por la revocación de mandato en Morelos, luego de que la reforma para que los ciudadanos decidan si sigue o se va del cargo quedó congelada en el Congreso local. Aunque la gobernadora prometió someterse a las urnas en 2027, hoy las denuncias por amenazas desde su propio gabinete frenaron en seco este derecho ciudadano.

Diez alcaldes se echan para atrás tras aprobar la reforma

El trámite parecía resuelto cuando 24 ayuntamientos aprobaron la reforma constitucional para evaluar a la mandataria estatal. Sin embargo, de manera repentina, 10 municipios intentaron cambiar su voto original para echar abajo lo que ya habían firmado en sus cabildos.

Esta maniobra encendió las alertas en la tribuna del Congreso de Morelos, donde diputados exhibieron la operación política que se armó desde el Poder Ejecutivo para evitar que la gente califique a su gobernadora.

La reforma que permitiría a los ciudadanos decidir si @margarita_gs debe continuar en el cargo quedó en pausa, luego de que se denunciara que el secretario de Gobierno presionó a alcaldes para cambiar sus votos bajo amenaza de retirar obras.



Aunque obtuvo 24 votos municipales,… pic.twitter.com/0llNhw87zb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

Señalan a Edgar Maldonado Ceballos por amenazar con quitar obras

Detrás del repentino arrepentimiento de los alcaldes apareció el nombre del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos. Una investigación publicada por un medio de circulación nacional reveló que el funcionario presionó directamente a los presidentes municipales para doblarles las manos.

El chantaje fue directo a lo que más les duele a los municipios, si los ediles no modificaban el sentido de su voto contra la revocación de mandato en Morelos, el gobierno estatal les retiraría las obras públicas prometidas para sus comunidades.

Morena frena la declaratoria y deja en suspenso el juicio ciudadano

Con el respaldo de Morena y sus aliados, la declaratoria formal quedó en pausa. Lo que Margarita González Saravia vendió en campaña como una promesa democrática para 2027 hoy exhibe el temor de su administración a ser evaluada en las urnas y perder el poder antes de tiempo.