Abuchean a Margarita González durante el Grito de Independencia tras asesinato de Claudia Tacoronte

Durante la ceremonia del Grito de Independencia, la gobernadora morenista de Morelos, Margarita González Saravia, fue recibida con intensos abucheos, chiflidos y gritos de protesta por parte de los ciudadanos congregados frente al Palacio de Gobierno. El descontento social estalló en plena plaza pública en medio de la indignación generalizada que atraviesa la entidad tras el reciente asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte, un feminicidio que volvió a encender las alarmas sobre la impunidad y la inseguridad que golpean a la entidad al mando de la morenista.

Mientras la mandataria estatal intentaba pronunciar las tradicionales arengas patrióticas desde el balcón principal, la respuesta de la ciudadanía reflejó el ambiente de tensión y dolor que impera en la entidad. Los asistentes opacaron por momentos los vivas oficiales con enojo hacia la administración estatal, exigiendo garantías mínimas de seguridad para la población, así como el esclarecimiento inmediato de los hechos delictivos que han conmocionado a la comunidad académica e internacional en las últimas semanas.

Así le fue a la gobernadora morenista Margarita González Saravia durante el Grito de Independencia



Morelos enfrenta una nueva crisis tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte pic.twitter.com/gyfoWmYjVB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 16, 2026

Van cuatro asesinatos de estudiantes en la UAEM durante el 2026

El feminicidio de Claudia Tacoronte no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una alarmante racha delictiva que golpea directamente a la máxima casa de estudios de la entidad. En lo que va del año 2026, la comunidad universitaria contabiliza un trágico saldo de cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinadas en distintos municipios de la entidad, una cifra que encendió las alarmas de la Federación de Estudiantes Universitarios y de diversos colectivos de la sociedad civil.

La acumulación de estos crímenes ha dejado al descubierto la falta de garantías de seguridad en los trayectos cotidianos de las jóvenes hacia sus centros de estudio y hogares. La incapacidad de las autoridades locales para detener la violencia de género y capturar a los responsables mantiene una profunda grieta de desconfianza entre los universitarios y el gobierno de Margarita González Saravia, cuyo festejo patrio quedó empañado por la exigencia innegociable de justicia para las víctimas de la UAEM.

