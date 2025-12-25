¡De vuelta a su país! María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

La esperanza ha vuelto a encenderse entre los seguidores de la oposición venezolana. María Corina Machado , quien recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, rompió el silencio sobre sus planes futuros.

En un video cargado de emoción, la líder opositora confirmó que su estancia en el exterior fue temporal y que su regreso a Venezuela es inminente.

Machado explicó que salir de la clandestinidad para viajar a Oslo no fue una decisión sencilla, pero sí necesaria. Su objetivo principal era darle una voz global a la crisis venezolana y amarrar el apoyo de la comunidad internacional en un momento donde la presión externa es fundamental para desafiar al régimen de Nicolás Maduro .

Queridos venezolanos,

Reciban, con todo mi cariño, mi mensaje en esta Navidad.



Muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país.



— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

María Corina y su viaje a Oslo

Para María Corina, el viaje a Noruega tuvo un doble propósito: político y personal. Por un lado, la ganadora del galardón del Nobel puso los ojos del mundo sobre la resistencia democrática en Venezuela. Por el otro, le permitió abrazar a sus hijos y nietos tras años de separación forzada por la persecución política.

"Mientras abrazaba a los míos, mi corazón estaba con cada madre venezolana que no ha podido hacer lo mismo", expresó la dirigente. Este reencuentro familiar se convirtió en un símbolo de su promesa principal: trabajar para que todos los venezolanos que han migrado puedan volver a casa en libertad.

Qué sigue para María Corina

Aunque no reveló detalles específicos por razones de seguridad y estrategia, María Corina Machado fue clara al decir que comienza la "fase definitiva" del movimiento. En los próximos días se darán a conocer los pasos a seguir para concretar lo que ella llama una victoria irreversible.

Esta nueva etapa busca organizar la fuerza interna del país con el respaldo diplomático obtenido en su gira internacional. Según la líder, el proceso de cambio es ordenado y justo, y cuenta con una determinación colectiva que ya no tiene vuelta atrás.

ALERTA MUNDIAL:

AMENAZAS CONTRA PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA



En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.



Estas amenazas son emitidas… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

María Corina: "El mundo entero está con nosotros"

La líder cerró su mensaje con un tono optimista, destacando que el reconocimiento internacional es la prueba de que Venezuela no está sola. El apoyo de gobiernos y organismos mundiales es, según Machado, un motor que impulsa esta lucha que ya dejó de ser solo nacional para volverse universal.

Con la promesa de un regreso cercano, la política venezolana instó a la ciudadanía a prepararse para los retos que vienen. El clima en el país es de expectativa total ante la llegada de la mujer que hoy porta el Premio Nobel y que promete encabezar el último tramo hacia un cambio de gobierno.