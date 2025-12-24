Venezuela aprueba ley contra personas que “respalden” bloque naval de Estados Unidos

En una respuesta directa a las recientes acciones militares de Estados Unidos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad. Esta normativa busca castigar severamente a cualquier persona o corporación que facilite, promueva o financie lo que el gobierno de Maduro califica como "piratería" y "bloqueo" naval.

Nicolás Maduro aseguró que esta ley es necesaria para defender el comercio internacional y la soberanía del país. Según el mandatario, las presiones externas son la oportunidad perfecta para que Venezuela dé un "salto económico" y deje de depender exclusivamente del petróleo.

.@POTUS: "Venezuela did terrible things to the United States... they sent their criminals, they sent their prisoners, they sent their drug dealers... and we just let them come right in because we were run by a stupid president — but you don't have a stupid president anymore." pic.twitter.com/S9AsgsNUmn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

Venezuela establece penas severas: Hasta 20 años tras las rejas

El diputado Giuseppe Alessandrello explicó que las penas de prisión irán de los 15 a los 20 años. Pero el castigo no es solo la cárcel; también se aplicarán multas altísimas que podrían alcanzar un millón de veces el tipo de cambio más alto publicado por el Banco Central de Venezuela.

¿A quiénes va dirigida? A cualquiera que instigue o apoye acciones de bloqueo contra buques que hagan negocios con Venezuela. El gobierno afirma que esta medida es para proteger el nivel de vida de la población, el cual se ve afectado cada vez que un barco con suministros o combustible es retenido.

El conflicto Trump - Maduro

La tensión ha escalado luego de que Donald Trump ordenara un bloqueo total contra los petroleros sancionados. Hasta el momento, el Comando Sur de EU ya ha incautado dos buques cargados con crudo venezolano que se dirigían a Asia, y un tercer barco logró escapar tras una intensa persecución.

Mientras Estados Unidos asegura que estas naves podrían estar involucradas en actividades ilícitas, Venezuela denuncia un robo descarado de sus recursos en aguas internacionales. Trump, por su parte, presume de tener la Armada más grande de la historia desplegada en Sudamérica para aplicar su estrategia de "presión máxima".

Petrolera estadounidense en Venezuela

A pesar de los ataques mutuos, hay una pieza que parece no moverse: los contratos con la petrolera estadounidense Chevron . Maduro ha garantizado que, "llueva, truene o relampaguee", los acuerdos con esta empresa se cumplirán. Esta es una señal de que, aunque hay un bloqueo naval agresivo, aún quedan hilos comerciales que sostienen la golpeada economía venezolana.

Trump ha sugerido que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado, lo que añade más leña al fuego de una relación que parece estar en su punto más crítico. El objetivo final, según dejó entrever el presidente estadounidense, sigue siendo forzar la salida de Maduro del poder.