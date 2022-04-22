Mario Vargas Llosa es hospitalizado por Covid-19 en Madrid

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue internado en un hospital de Madrid, España por complicaciones relacionadas con el Covid-19; sin embargo, su estado de salud es estable, informó su hijo Álvaro Vargas Llosa.

"En vista de las informaciones que se están difundiendo en relación con el estado de salud de Mario Vargas Llosa, sus tres hijos, que estamos junto a él, compartimos esta breve declaración. Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con el Covid-19"

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, añadió que el escritor de 86 años evoluciona favorablemente gracias al tratamiento, y agradeció las muestras de cariño por parte de los seguidores.

“Fue ingresado en una clínica de Madrid. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente”, compartió su hijo a través de su cuenta de Twitter.

fue ingresado en una clínica de Madrid. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad.

Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas LLosa — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 22, 2022

Asimismo, Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas LLosa, hijos del Premio Nobel, pidieron respetar la privacidad de su familia durante la enfermedad del escritor peruano.

“Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad”.

Mario Vargas Llosa da positivo a Covid-19 en Madrid

El pasado 19 de abril se informó que el escritor Mario Vargas Llosa dio positivo a Covid-19, por lo que se aisló en su casa en Madrid, España.

El mismo día que se dio a conocer sobre su contagio, el autor de “La ciudad y los perros” iba a participar en la Semana Cervantina de la Real Academia Española (RAE); sin embargo, se canceló su asistencia por el contagio de Covid-19.

Mario Vargas Llosa y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, conversarían sobre el libro “Cervantes”, de la editorial Crítica, no obstante, la charla se pospuso para el próximo 25 de abril.

Hace unos días el escritor presentó su más reciente libro, “La mirada quieta (de Pérez Galdós)”, durante una conferencia de prensa en Madrid.