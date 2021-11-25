Mario Vargas Llosa, nuevo miembro de la Academia Francesa de la Lengua

El escritor Mario Vargas Llosa es el nuevo miembro de la Academia Francesa de la Lengua, ocupará el lugar que dejó el filósofo Michel Serres, quien falleció en junio de 2019.

La Academia informó en un comunicado que el autor peruano obtuvo 18 votos a favor, de los 22 electores que emitieron su veredicto. Fréderic Vignale se quedó con un voto, hubo dos abstenciones y otro en blanco.

Durante una sesión plenaria, celebrada a puerta cerrada, se eligió a Mario Vargas Llosa como uno de los “inmortales”, término con el que se conoce a los miembros de esta institución.

El autor de ‘La ciudad y los perros’ presentó su candidatura el pasado 7 de octubre, tras enviar una carta a Hélène Carrère d'Encausse, historiadora y secretaria de la Academia Francesa de la Lengua.

Mario Vargas LLosa acaba de ser elegido como nuevo miembro de la Academia francesa. Ocupará el sillón 18 de la cuatricentenaria institución. L’occasion mérite une coupe de champagne!🍾 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) November 25, 2021

La candidatura, según agencias internacionales, se consideró fuera de lo común porque Mario Vargas Llosa escribe en español y tiene 85 años, aunque el reglamento de la Academia indica que no pueden entrar personas mayores de 75 años.

En los próximos meses se organizará la ceremonia para que Mario Vargas Llosa tome posesión de su asiento como “inmortal”, ya que ese lugar le pertenecerá hasta el día de su muerte.

Mario Vargas Llosa, una larga y reconocida trayectoria

De acuerdo con la biografía del escritor, publicada por la Academia Francesa, Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú. Su vocación de escribir surgió “como una revuelta contra la autoridad paterna”, ya que vivía en un contexto de “disciplina férrea”.

En su juventud, trabajó como reportero y columnista en varios periódicos de Lima y Piura. En 1953 ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar literatura y derecho, época en la que ya escribía cuentos.

Mario Vargas Llosa es miembro de la Real Academia Española desde 1994 y autor de novelas como ‘La casa verde’, ‘La fiesta del Chivo’, ‘La tía Julia y el escribidor’, ‘El hablador’ y ‘Travesuras de la niña mala’.

“Tras ser candidato a la presidencia de Perú en 1990, actualmente se dedica a la literatura, no sin ocasionalmente escribir algunos artículos” para un medio internacional, precisó la Academia Francesa de la Lengua.

En México se produjo la serie documental “Una vida en palabras”, enfocada en la vida y obra del escritor, que a través de una conversación íntima con el Premio Nobel de Literatura 2010, se exploran las vivencias que marcaron su carrera.