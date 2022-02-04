Angustia en Marruecos en el rescate de un niño qué cayó a un pozo

En Marruecos continúa la lucha contrarreloj para el rescate de un niño qué cayó a un pozo de agua el martes por la noche, cerca de la ciudad de Chefchaouen.

Las fuentes insistieron en la complejidad de las labores de rescate, que avanzan con cautela por el “elevado riesgo de deslizamiento de tierra” en el lugar.

Trabajo a marchas forzadas

Rayan de 5 años de edad cayó por el estrecho pozo de 32 metros de profundidad, en su pueblo natal cerca de Bab Berred dónde equipos de emergencia trabajan a marchas forzadas para sacarlo.

Los rescatistas señalan que han llegado a 27 metros de profundidad y que cavarán 3 metros horizontalmente entre el hoyo y el pozo con "la esperanza de alcanzar los 32 metros en las próximas horas" a dónde se encuentra el menor.

El portavoz del Ejecutivo de Marruecos, Mustafa Baitas, indicó en la rueda de prensa del jueves posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno se había movilizado “fuertemente”. Aclaró que no habría ningún problema en pedir ayuda, pero que el Estado contaba con la capacidad y la experiencia para desarrollar la operación de rescate.

Hay alternativas de rescate

Baitas señaló las alternativas que se habían barajado para rescatar al niño. La primera consistía en alargar el diámetro del pozo. “Pero teníamos miedo de que las piedras y la tierra cayeran sobre el niño”. Después pensaron también en que descendiera un socorrista. “Ha habido tentativas, pero no han funcionado”, aclaró.

Finalmente, la tercera técnica consistió en excavar un pozo paralelo al agujero de 32 metros donde se encontraba el niño.

Declaraciones del padre del niño

El padre del niño comentó el miércoles al sitio digital Le360, cuando el niño llevaba 25 horas atrapado: “Es mi pozo, yo estaba reparándolo y Rayan estaba a mi lado. En un momento dado él se cayó y yo no me di cuenta.

Alertamos a las autoridades y todos los vecinos han venido a apoyarnos. Todo el mundo ha hecho lo máximo para que él salga con vida y que yo pueda cogerlo entre mis brazos esta noche. Pero no les oculto que tanto su madre como yo estamos destrozados y muy nerviosos”.

Se envió un equipo médico a la escena para llevar a cabo los controles iniciales y la reanimación potencial una vez que el niño sea rescatado.

Los equipos de emergencia le han ofrecido oxígeno y agua a través de tuberías.

Equipo médico listo

En cuánto se dé el rescate, un helicóptero de la policía está listo para llevarlo a un hospital cercano, aunque no se sabe con exactitud el estado de salud del menor.

El suceso ha causado una gran conmoción en Marruecos, donde las redes sociales se llenaron de fotos y mensajes de solidaridad a los padres del niño. Muchos usuarios cambiaron sus fotos de perfil por las de Rayan.

