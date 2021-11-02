Maestro castiga a niño colgándolo de un pie en un balcón

La imagen de un maestro, director de una escuela en India sujetando de la pierna a un niño de cinco años en un balcón como forma de "castigo", ha causado indignación de los usuarios de redes sociales que han hecho viral la imagen.

De acuerdo con reportes de medios de información internacionales, los hechos ocurrieron la semana pasada en India; el caso causó controversia cuando en redes sociales un trabajador de la misma escuela, publicó la fotografía.

En la imagen se observa al maestro sujetando al niño de cinco años de una pierna y lo hace colgar de un balcón, mientras otros estudiantes observan sorprendidos el acto.

Asustado por el hecho, el niño comenzó a llorar y al llegar a su casa contó a sus padres sobre el castigo que le propinó el maestro.

Maestro que castigó a niño es detenido

El padre del niño presentó una denuncia ante las autoridades el jueves por la noche ante el magistrado del distrito de Mirzapur, Praveen Kumar Lakshkar.

Información preliminar refiere que el alumno de cinco años, llamado Sonu, fue sorprendido en una travesura y el maestro decidió castigarlo, colgándolo de un balcón frente a la mirada sorprendida de sus compañeros a manera de ejemplo.

Luego de que se viralizó la imagen, el maestro fue denunciado y la policía de la ciudad de Mirzapur, en el estado Uttar Pradesh lo detuvo y abrió una investigación por abuso infantil al menor.

Usuarios de redes sociales indicaron que el maestro debería ser llevado ante las autoridades pues, a pesar de que el niño fue expuesto a poca altura, en el primer piso, puso en peligro su vida.

Señalaron que un castigo con tal crudeza podría traumatizar seriamente al niño que solo tiene cinco años, aunque también indicaron que muchos hechos similares podrían estar ocurriendo diariamente en las escuelas pasando desapercibidos.

Pidieron a las autoridades de educación de India estar atentos a los tratos de los maestros a los niños para prever agresiones de ese tipo en contra ellos.