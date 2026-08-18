“Jugaron con fuego y se quemaron”: Maru Campos lanza crítica a Morena

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó una fuerte crítica contra Morena al hablar sobre los presuntos vínculos de integrantes de ese partido con el crimen organizado.

“Jugaron con fuego y se quemaron”, afirmó la mandataria estatal, al señalar que quienes tienen algún tipo de relación con actividades delictivas deben asumir las consecuencias.

Campos sostuvo que el tema no es nuevo y agregó que, desde su perspectiva, Estados Unidos ya ha fijado una postura al respecto.

“El otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio y, bueno, pues ellos jugaron con fuego y se quemaron”, declaró.

¿Por qué Maru Campos relacionó a Morena con el crimen organizado?

La gobernadora también recordó una iniciativa presentada semanas atrás en el Congreso de Chihuahua, impulsada por el PAN y otros partidos ajenos a Morena.

🗣️“Jugaron con fuego y se quemaron”, así apuntó Maru Campos (@MaruCampos_G) al señalar los presuntos nexos de #Morena con el crimen organizado.



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Según explicó, la propuesta buscaba evitar que el crimen organizado tuviera injerencia en las candidaturas y en los procesos electorales.

“Morena la votó en contra”, aseguró Campos, quien utilizó ese antecedente para cuestionar nuevamente la postura del partido frente a la delincuencia organizada.

¿Qué dijo Maru Campos sobre Morena y sus gobiernos?

La mandataria chihuahuense elevó el tono de su crítica y calificó a Morena como “el partido de la muerte” y “el partido de la mentira”.

Campos pidió a los ciudadanos prestar atención a lo que ocurre y defender, dijo, gobiernos que mantengan distancia de cualquier grupo criminal.

“Necesitamos proteger a nuestras familias y necesitamos seguir teniendo gobiernos humanistas”, expresó.

Finalmente, insistió en que los gobernantes deben mantenerse libres de acuerdos o relaciones con organizaciones delictivas.