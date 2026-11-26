La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que terminó la etapa de influencia del llamado “clan Taddei” al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se han registrado más de 140 renuncias o separaciones del cargo en medio de la revisión de posibles irregularidades.

Humphrey reporta más de 140 renuncias y separaciones

“Es una era diferente, la era Taddei o del clan Taddei ya se acabó. Aquí todo está siendo consensuado, todo lo platicamos, todo cada quien expone su punto de vista”, afirmó Humphrey.

La consejera también informó que el organismo electoral contabiliza más de 140 renuncias o separaciones de funcionarios relacionadas con este tema.

INE revisa posibles irregularidades en contrataciones

Además, explicó que se solicitó a las distintas áreas del INE identificar a personas que pudieran presentar alguna irregularidad en sus procesos de contratación laboral, por lo que la revisión continúa.

“También les hemos pedido a las áreas que detecten quiénes son las personas que tienen alguna irregularidad en la contratación laboral”, señaló.

Humphrey sostuvo que la dinámica al interior del instituto es distinta y que las decisiones se discuten y consensúan entre sus integrantes.