La llegada de una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá condiciones de frío, lluvias y fuertes rachas de viento en diferentes regiones de México.

Y es que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema provocará temperaturas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas, además de precipitaciones que podrían generar inundaciones, y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar accidentes y situaciones de riesgo.

¿Cómo afectará la masa de aire ártico con el frente frío 8 en México?

La masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8 tendrá como principal consecuencia un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Según el pronóstico del SMN, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en regiones montañosas de Baja California, Sonora y Zacatecas los termómetros podrían marcar entre -5 y 0 grados.

También se prevén temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Además del frío, el fenómeno ocasionará un evento de Norte, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, así como de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Qué otros efectos tendrá la masa de aire ártico en México?

El avance del frente frío 8 también favorecerá lluvias de distintas intensidades.

Para este martes se pronostican precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sureste de Puebla, centro y sur de Veracruz, norte de Oaxaca, este de Yucatán y norte de Quintana Roo.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que Tamaulipas tendrá precipitaciones fuertes.

En Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán se prevén intervalos de chubascos.

¿Cuáles son las consecuencias de la masa de aire ártico y el frente frío 8?

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar: