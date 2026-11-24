Saca las cobijas más gruesas que tengas y no guardes el paraguas esta semana. Del martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2026, el frente frío número 8 y su masa de aire ártico seguirán causando una fuerte baja de temperaturas en gran parte de México, con madrugadas de hasta -10 grados, vientos y lluvias fuertes en varias regiones.
¿Cómo estará el clima del martes al viernes por el frente frío?
Lluvias intensas, granizo y vientos fuertes por frente frío hoy martes
Este martes el frente frío 8 provocará lluvias muy fuertes a intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, donde incluso podría caer granizo, además de lluvias fuertes en Tabasco, Chiapas y Campeche.
También habrá evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Durante la madrugada del miércoles se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en sierras de Durango y Chihuahua, y de 0 a 5 grados en zonas altas del centro, incluida la Ciudad de México y el Estado de México.
Clima el miércoles 25 de noviembre: sigue el frío y el evento de “Norte”
El miércoles se esperan lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y fuertes en Campeche y Puebla.
El evento de “Norte” continuará en el litoral del Golfo de México y Tehuantepec.
Para la madrugada del jueves volverán las mínimas de -10 a -5 grados en Durango y Chihuahua, de -5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y de 0 a 5 grados en zonas altas de 13 estados del centro y oriente.
Frente frío para el jueves 26 de noviembre: las heladas se mantienen y lluvia en el occidente
Aunque el jueves el frente frío 8 se aleja hacia el mar Caribe, su masa de aire ártico mantendrá el ambiente frío y rachas de viento de 90 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Otro sistema provocará lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, y muy fuertes en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.
Viernes 27 de noviembre: lluvias fuertes en el centro y madrugadas heladas
Para el viernes habrá lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Nayarit.
Durante la madrugada del sábado se repetirán las temperaturas de -10 a -5 grados en Durango y Chihuahua, y bajarán hasta -5 a 0 grados en sierras de Coahuila, Zacatecas y Estado de México.
¿Qué estados tomar más precauciones por el frente frío 8?
Durango y Chihuahua resentirán las heladas más severas todas las madrugadas, mientras que las zonas altas del centro del país amanecerán cerca de los cero grados y con lluvias fuertes para el viernes.