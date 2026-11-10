La masa de aire frío y un nuevo frente frío favorecerán lluvias fuertes en México este 11 de noviembre; consulta los estados afectados y el clima en CDMX.

La masa de aire frío asociada al frente frío número 4 y la interacción de distintos sistemas atmosféricos mantendrán un clima con condiciones de lluvia en buena parte de México durante este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El pronóstico del tiempo contempla precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste, además de chubascos en regiones del centro del país.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Chiapas figuran entre las entidades con mayor intensidad de lluvia, con acumulaciones previstas de entre 50 y 75 milímetros.

Mientras tanto, la aproximación de un nuevo frente frío al noreste del territorio nacional anticipa otro cambio en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este miércoles?

El panorama meteorológico estará marcado por la interacción de vaguadas, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde ambos litorales.

Estos fenómenos favorecerán precipitaciones de distinta intensidad, con posibilidad de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Las lluvias fuertes a muy fuertes se esperan en el suroeste de Tamaulipas, centro de San Luis Potosí, norte de Veracruz, norte de Puebla y noreste de Chiapas.

En Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Campeche se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En otras entidades, entre ellas Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, podrían presentarse intervalos de chubascos.

Así estará el clima en CDMX este 11 de noviembre

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde el cielo estará medio nublado a nublado, con posibilidad de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

En Toluca, Estado de México, las temperaturas oscilarán entre 5 y 7 grados como mínima y 21 a 23 grados como máxima.

Nuevo frente frío se aproxima al noreste de México

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la aproximación de otro sistema frontal al noreste del país.

Además, advierte que las precipitaciones fuertes pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.