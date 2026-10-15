¿Qué es y cómo afectará la masa de aire polar en el Frente Frío 2?

La llegada de una masa de aire polar reforzará los efectos del frente frío número 2 en México, con un pronóstico de bajas temperaturas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país. Pero, ¿qué es este fenómeno meteorológico y por qué puede provocar cambios tan importantes en el clima?

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la interacción de estos sistemas favorecerá condiciones adversas durante los próximos días, principalmente en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

¿Qué es una masa de aire polar?

Una masa de aire polar es un gran volumen de aire que presenta temperaturas bajas debido a las condiciones de la región donde se origina. Generalmente, estas masas se forman en latitudes altas, cerca de las regiones polares, donde la superficie recibe menos energía solar y el aire puede enfriarse considerablemente.

Cuando una masa de aire permanece durante un periodo prolongado sobre superficies muy frías, como territorios cubiertos de nieve o regiones árticas, puede adquirir características de temperatura propias de esas zonas.

Posteriormente, cuando se desplaza hacia latitudes más bajas, puede transportar ese aire frío a regiones donde las temperaturas habitualmente son más templadas.

Su intensidad y sus efectos dependen de factores como la temperatura de la masa de aire, su trayectoria, la humedad disponible y su interacción con otros sistemas meteorológicos.

¿Cómo afecta la masa de aire polar al Frente Frío 2?

Cuando una masa de aire frío impulsa o refuerza un Frente Frío, puede favorecer un descenso de las temperaturas y generar condiciones de viento intenso. Si además existe suficiente humedad y se combina con otros sistemas atmosféricos, también puede contribuir a la formación de lluvias y tormentas.

En el caso del Frente Frío número 2, el SMN prevé un descenso térmico y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila durante este jueves 15 de octubre. También se pronostican lluvias intensas en regiones de Chihuahua, Coahuila y Durango, además de precipitaciones muy fuertes en otras entidades.