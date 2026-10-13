Frente Frío 2 se fortalecerá con una masa de aire polar: lluvias y temperaturas de hasta 0 °C en estos estados

Durante la semana del 12 al 16 de octubre, se prevé que el frente frío 2 recorra el norte de México, pero no será el único fenómeno que provoque bajas temperaturas y lluvias, ya que también se prevé el ingreso de una masa de aire polar.

Este sistema reforzará el frente frío, lo que provocará un descenso de temperaturas en las regiones del norte, noreste, oriente y centro del país.

¿Qué pasa cuando una masa de aire polar se junta con un frente frío?

Cuando una masa de aire polar se encuentra con un sistema frontal puede provocar que el aire frío sea más denso y pesado en la atmósfera, lo que al momento de bajar a la superficie puede provocar lluvias fuertes o tormentas.

También puede hacer que el frío se mantenga durante varios días, especialmente cuando la masa de aire es intensa. En algunas regiones, sobre todo en zonas montañosas, también pueden presentarse heladas, niebla y condiciones favorables para la caída de aguanieve.

¿En qué estados lloverá del 12 al 16 de octubre?

Las lluvias se extenderán a distintas regiones del territorio nacional, aunque las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste, norte y occidente, por la interacción de varios sistemas meteorológicos.

Los estados afectados durante esta semana son:



Sinaloa y Nayarit : lluvias muy fuertes a intensas, principalmente entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, por el desplazamiento del uracán “Simon”.

: lluvias muy fuertes a intensas, principalmente entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, por el desplazamiento del uracán “Simon”. Jalisco : lluvias fuertes.

: lluvias fuertes. Chihuahua y Durango: lluvias fuertes a muy fuertes desde el martes por el frente frío número 2 y la masa de aire polar.

lluvias fuertes a muy fuertes desde el martes por el y la Coahuila : lluvias muy fuertes a intensas previstas para el jueves 15 y viernes 16 de octubre.

: lluvias muy fuertes a intensas previstas para el jueves 15 y viernes 16 de octubre. Michoacán, Guerrero y Oaxaca : lluvias fuertes en diferentes zonas durante la semana.

: lluvias fuertes en diferentes zonas durante la semana. Nuevo León y Tamaulipas : Lluvias a chubascos

: Lluvias a chubascos Chiapas, Veracruz y Quintana Roo: lluvias fuertes en determinados días, además de chubascos en otras entidades del sureste.

También se pronostican precipitaciones en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Edomex, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Temperaturas de 0 °C ¿Dónde hará frío por el frente frío número 2?

El descenso de las temperaturas estará relacionado con la masa de aire polar. Sus efectos se extenderán principalmente al norte, noreste, oriente y centro del país.

Las temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius se esperan durante las madrugadas en zonas serranas de los siguientes estados:

Martes 13 de octubre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 14 de octubre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 16 de octubre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Qurétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viernes 17 de octubre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.