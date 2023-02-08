Mascotas también son rescatadas de los escombros en Turquía

Tras el derrumbe de miles de edificios en Siria y Turquía, los cuerpos de rescate trabajan contrarreloj para rescatar a la mayoría de las personas que quedaron atrapadas entre los escombros, pero durante su pesada labor, no se olvidan de las mascotas que también quedaron debajo de los restos.

Tal es el caso de un pequeño gato, que fue rescatado de debajo de los escombros de la que una vez fue la casa donde vivía con sus dueños.

El equipo de socorristas encontró a un estudiante universitario, identificado como Karem Cetin, quien estaba debajo de las paredes de su casa; una vez a salvo, el joven pidió que salvaran a su mascota, un gato de nombre Fresa.

Los rescatistas no dudaron en hacerle caso a la petición, y siguieron buscando hasta encontrar a la pequeña mascota envuelta en una cortina, completamente asustada y temblando.

El joven y su gato quedaron atrapados entre una pared derrumbada y el techo del segundo piso de un edificio de cinco niveles, fueron rescatados luego de cinco horas de operaciones.

|Reuters

El pequeño gato no fue la única mascota rescatada en Turquía, ya que un perro también fue liberado de los escombros en Iskenderun. El indescriptible momento fue compartido en redes sociales, donde se aprecia como los socorristas ofrecen agua al peludo.

🇹🇷 | CATÁSTROFE EN TURQUÍA: Un perro fue rescatado con vida de entre los escombros en Iskenderun. pic.twitter.com/Y7ZyBp69ho — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 8, 2023

Superan los 12 mil muertos en Turquía y Siria por sismos

Al menos 12 mil 49 muertos dejaron los sismos que sacudieron a Turquía y Siria las primeras horas del lunes; se espera que la cifra aumente conforme los rescatistas vayan sacando cuerpos de entre los escombros.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que el número de muertos en el país aumentó a nueve mil 57. Mientras que Siria contabiliza dos mil 992 cuerpos recuperados de entre los escombros.

Más de mil 200 edificios fueron destruidos por el terremoto solo en la provincia de Hatay, Turquía, y donde se encuentra la ciudad de Iskenderun.

Los rescatistas en Hama, Siria, junto a decenas de personas se reunieron para sacar cadáveres de debajo de los escombros en el sitio de un edificio derrumbado en medio de un clima lluvioso.