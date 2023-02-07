¿Qué es la placa Anatolia, causante de los sismos en Turquía?

Turquía se encuentra entre dos importantes fallas y tres grandes placas tectónicas, una de ellas Anatolia, lo que provoca que sea una de las regiones sismológicas más activas del mundo. Te explicamos qué es esta falla que provoca los terremotos en el país.

Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía reportó que en 2022 se registraron 22 mil sismo en el país.

Esta gran cantidad de sismos se debe a que la mayor parte del país está asentado en la placa de Anatolia, la cual está ubicada en medio de dos placas más grandes, a lo que se le conoce como la falla de Anatolia.

Desde hace años, científicos han estudiado la falla de Anatolia debido a que atraviesa Estambul, una de las ciudades más pobladas de Turquía, por lo que un sismo en esa región podría ser catastrófico.

👉 Avanzan las labores de rescate tras el sismo de magnitud 7,8 y las múltiples réplicas que sacudieron este lunes a Turquía y Siria. Desde Adana, en el sur de Turquía, informa Pilar Cebrián, de la Voz de América. pic.twitter.com/lE07aiool1 — Voz de América (@VozdeAmerica) February 7, 2023

La placa de Anatolia se extiende a lo largo de la península de Anatolia y se comenzó a formar hace 23 millones de años a raíz de la fractura de la placa tectónica de África, formando tres placas que chocan entre sí.

Los peores sismos en Turquía

Los sismos ocurridos el lunes en Turquía no son los únicos que han azotado al país, pues uno de los más devastadores ocurrió en 1999, con una magnitud de 7.4, lo que dejó un saldo de 17 mil muertos y cien mil heridos.

En 2011 ocurrieron otros dos temblores donde murieron 700 personas. En 2020, un nuevo siniestro golpeó Turquía, causando la muerte de 26 personas y 800 heridos.

Por lo que el sismo del lunes es considerado uno de los más devastadores en el país en los últimos 100 años.

Humanitarian Relief Foundation (IHH) dijo que envió un equipo de mil 100 trabajadores de búsqueda y rescate después de que un gran terremoto cobró más de seis mil vidas en una franja de Turquía y el noroeste de Siria.

Más de mil 200 edificios fueron destruidos por el terremoto solo en la provincia de Hatay y donde se encuentra la ciudad de Iskenderun.

