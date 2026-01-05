Matan a balazos al director de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán en Aguaruto

¡Tragedia en Sinaloa! En las primeras horas de este 5 de enero 2026, se confirmó la muerte de Francisco Javier Zazueta, el director de Tránsito Municipal de Culiacán, tras un ataque a balazos en la sindicatura de Aguaruto.

Francisco Javier viajaba en una camioneta blanca cuando ocurrió el ataque armado

Los primeros informes indican que el funcionario circulaba a bordo de una camionera blanca, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados, que dispararon directamente contra el vehículo en repetidas ocasiones.

El ataque a balazos provocó que Francisco Javier perdiera el control del vehículo, impactándose contra un poste. Los hechos ocurrieron en la Av. Adolfo López Mateos en la sindicatura de Aguaruto.

Tras el ataque, el director de Tránsito Municipal de Culiacán fue trasladado de emergencia a un hospital, ya que se encontraba gravemente herido. Minutos más tarde se confirmó la muerte del funcionario.

Fiscalía de Sinaloa se encuentra en el lugar de los hechos: Aún no hay detenidos

El lugar de los hechos se encuentra asegurado por agentes especiales para permitir los trabajos de investigación por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables del atentado a Francisco Javier Zazueta, pues las autoridades no han dado un comunicado oficial al respecto.