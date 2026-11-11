¡Matan a empresario durante una cabalgata en Michoacán! Eduardo Valdovinos Padilla fue asesinado a tiros

La celebración de una cabalgata terminó en un hecho violento en la Tenencia de Buenos Aires, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue asesinado a balazos Eduardo Valdovinos Padilla, empresario dedicado al servicio de paquetería y aspirante de Morena; la agresión ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026.

La víctima, de 30 años, era propietaria de la empresa Más Aprisa y participaba en el recorrido cuando un hombre armado presuntamente abrió fuego en su contra.

Horas después, elementos de seguridad localizaron su cuerpo en la caja de una camioneta blanca, en la colonia Loma Bonita, mientras las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el empresario durante la cabalgata?

Los primeros reportes ubican la agresión en la calle San Martín Caballero, en la zona Centro de la Tenencia de Buenos Aires.

Testigos señalaron que un individuo realizó los disparos contra Valdovinos Padilla mientras se desarrollaba la actividad.

Tras recibir el aviso sobre una persona sin vida en la calle Gasoducto, policías de la Guardia Civil acudieron a la colonia Loma Bonita, donde encontraron al empresario.

Las autoridades también ubicaron una camioneta Mercedes-Benz AMG negra, que presuntamente utilizaba la víctima al momento del ataque.

Ambos vehículos quedaron bajo resguardo para las diligencias correspondientes, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que el cuerpo fue trasladado al lugar donde finalmente lo encontraron.

Asesinan a aspirante de @PartidoMorenaMx en Michoacán.



Eduardo Valdovinos Padilla, de 30 años, fue atacado a balazos mientras participaba en una cabalgata en Lázaro Cárdenas.



Su cuerpo fue localizado en la caja de una camioneta en la colonia Loma Bonita.… pic.twitter.com/Lv9glBX014 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Fiscalía investiga el homicidio y posible actividad política de la víctima

Personal ministerial y pericial acudió a los puntos relacionados con el crimen para procesar las escenas y reunir indicios que permitan identificar al agresor.

De manera preliminar, también trascendió que Eduardo Valdovinos Padilla tenía aspiraciones de participar en la Coordinación Municipal de Morena en Lázaro Cárdenas y que contaba con un escolta. Sin embargo, no se ha establecido que estos antecedentes tengan relación con el homicidio.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar quiénes participaron en el asesinato del empresario.