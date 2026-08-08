La 4T convirtió a los medios públicos en matraqueros de su ideología política
¿Qué ha pasado con los medios de comunicación públicos? No sólo han sido desmantelados, han sido acaparados por personajes más que por periodistas.
Desde el Palacio Nacional se acusa a medios y periodistas de mentir, pero se descalifica a quienes cuestionan las acciones del Gobierno y muchas veces se hace desde los medios públicos, que están a cargo del Estado y por ellos financiados con recursos públicos.
Pero si el poder pretende decidir qué información es verdadera y qué periodista merece ser escuchado, ya no hablamos de regulación: hablamos de control.
Una democracia necesita periodistas que cuestionen al poder, no que le aplaudan, como ocurre con el grupo de personajes que acuden a la conferencia mañanera a aplaudir.