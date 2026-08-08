La 4T convirtió a los medios públicos en matraqueros de su ideología política

Desde el Palacio Nacional se acusa a medios y periodistas de mentir, pero se descalifica a quienes cuestionan las acciones del Gobierno y muchas veces se hace desde los medios públicos, que están a cargo del Estado y por ellos financiados con recursos públicos.

Pero si el poder pretende decidir qué información es verdadera y qué periodista merece ser escuchado, ya no hablamos de regulación: hablamos de control.

Una democracia necesita periodistas que cuestionen al poder, no que le aplaudan, como ocurre con el grupo de personajes que acuden a la conferencia mañanera a aplaudir.