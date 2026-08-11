Megafarmacia del Bienestar: “Adentro hay más policías con fusil largo que farmacéuticos”

En diciembre de 2023 fue inaugurada la Megafarmacia del Bienestar, construida para almacenar 286 millones de medicamentos; sin embargo, los estantes no lucen llenos ni las recetas de los mexicanos se surten por completo… como prometieron.

En ese momento, el entonces secretario Jorge Alcocer afirmó que esta sería la “megasolución a la megacorrupción” que presuntamente existía en la comercialización dentro del sector salud. La realidad está muy lejos esas promesas.

La opinión de Andreina Andrade

“En Huehuetoca hay un monumento no a la salud pública, sino a la promesa. 425,000 m² que deberían estar despachando recetas médicas, pero adentro hay más policías con fusil largo que farmacéuticos.

Vaya sistema de salud.

Les hablo de la Megafarmacia del Bienestar; costó 15 mil millones de pesos y prometía surtir recetas de 50 millones de mexicanos.

Nada más le faltó la parte de funcionar; en Dinamarca, un paciente sale con su medicina en cuestión de minutos. Aquí, la farmacia más grande del mundo tardó dos semanas en despachar 67 recetas.

Oiga, ni la farmacia de la esquina lo hace tan mal.

Yo esta postal ya la viví en Venezuela. El chavismo dejó 246 obras inconclusas en 21 estados, fábricas que nunca fabricaron, hospitales sin un solo doctor, trenes que nunca funcionaron.

Allá se llama revolución, aquí le dicen Cuarta Transformación.

El nombre cambia, el decorado no; insisten en que la Megafarmacia sigue funcionando y tienen razón, funciona, funciona igual que un teatro después de la función, o sea, luces apagadas y butacas vacías.

Es una megafarmacia que nació como espectáculo, que murió como bodega y que hoy sobrevive como advertencia.

Aquí hasta el fracaso se inaugura con banda presidencial”.