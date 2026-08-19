Memo Garza, cantante de banda habla tras el ataque armado a su autobús: “Sí le entra miedo a uno”

El cantante de banda Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, habló sobre el ataque armado que sufrió su equipo de trabajo el pasado 28 de junio sobre la autopista México-Puebla y aseguró que, hasta donde tiene conocimiento, no existen amenazas en su contra.

En entrevista, el cantante aclaró que ni él ni su equipo habían recibido amenazas previamente y descartó que la agresión estuviera relacionada directamente con una intimidación hacia su persona.

“No, gracias a Dios, no. Amenazas jamás, jamás hemos tenido”, señaló Memo Garza.

El artista explicó que el incidente ocurrió mientras su equipo se trasladaba por uno de los tramos considerados peligrosos de la autopista México-Puebla.

“Este fue un incidente que pasó en la carretera. Esos tramos de esa carretera ya se ha dicho que han estado muy peligrosos”, comentó.

El camión en el que viajaban músicos de Memo Garza y parte de su equipo circulaba por la zona de Puebla cuando, desde el exterior, sujetos armados habrían disparado contra la unidad.



Tras lo ocurrido, el cantante confirmó que él se encontraba bien y aclaró que no viajaba a bordo… pic.twitter.com/2CR1uGfmuN — INFO7MTY (@info7mty) August 19, 2026

¿Qué pasó con el autobús de Memo Garza?

El ataque ocurrió durante la madrugada del 28 de junio, cuando el autobús en el que viajaba parte del equipo del cantante circulaba por la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de Xonacatepec, en Puebla.

De acuerdo con los reportes preliminares, el grupo regresaba de una presentación realizada en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando hombres armados habrían disparado contra la unidad.

Presuntamente, la agresión se habría tratado de un intento de asalto. El conductor decidió no detenerse y continuó avanzando hasta encontrar una zona donde pudieran ponerse a salvo.

El autobús habría recibido varios impactos de bala y uno de los integrantes del equipo resultó lesionado.

Memo Garza no viajaba en el autobús durante el ataque

Uno de los puntos que aclaró el cantante es que él no se encontraba a bordo del autobús cuando ocurrió la agresión.

“Yo no iba en el autobús. Mi equipo de trabajo, el que estaba ahí, y yo no iba arriba”, explicó.

Sin embargo, reconoció que lo ocurrido sí generó temor ante la necesidad de continuar viajando por carretera debido a sus presentaciones.

“Sí le entra miedo a uno de seguir pasando en las carreteras porque es donde tenemos que andar”, reconoció.

El ataque quedó registrado en una carpeta de investigación

Memo Garza señaló que, tras lo ocurrido, se abrió una carpeta de investigación en Puebla y que, hasta donde tiene conocimiento, el caso está relacionado con un intento de asalto.

“Hasta lo que tenemos entendido en la carpeta fue un intento de asalto y terminó en algo lamentable”, dijo.

El cantante también cuestionó que este tipo de hechos continúen ocurriendo en algunos tramos carreteros y que muchas de las víctimas no hagan públicos los ataques.

“Muchas personas han pasado por esa situación, pero a lo mejor no se hace tan público”, señaló.

Memo Garza ya regresó a trabajar tras el ataque

Pese al temor generado por el incidente, el cantante aseguró que su equipo retomó sus actividades y que recientemente volvió a presentarse en Puebla, incluso cerca de la zona donde ocurrió el ataque.

“La semana pasada estuve en Puebla, a yo creo 15 minutos de donde sucedió ese lamentable hecho y pues todo estuvo bien”, relató.

Memo Garza afirmó que, por ahora, tanto él como su equipo se encuentran bien y confió en que puedan continuar con sus presentaciones sin enfrentar nuevamente una situación similar.

“Gracias a Dios. Esperemos que así continúe”, concluyó.

¿Qué se sabe del ataque contra el equipo de Memo Garza?

Hasta el momento, la agresión es investigada como un presunto intento de asalto. La unidad en la que viajaba el equipo presentó impactos de bala y uno de los trabajadores resultó lesionado.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar el vehículo, mientras que los afectados fueron invitados a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

La declaración de Memo Garza aporta un nuevo elemento al caso: el cantante asegura que no había recibido amenazas y que, según lo informado en la carpeta de investigación, la principal línea relacionada con el ataque es un intento de asalto en carretera.