Menor de 13 años es acusado de abuso sexual; atacó a tres compañeras en España

En los recientes días la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid anunció que abrió una investigación tras recibir una serie de denuncias por parte de algunas familias que exigieron justicia para tres adolescentes de 14 años que habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un niño de 13 años.

Los primeros reportes brindados por la policía de Madrid indicaron que estos actos ocurrieron entre el 5 y el 16 de junio, pues los hechos de violencia contra las menores no se dieron el mismo día, sucedieron sucesivamente, comentó una de las madres de las víctimas.

¿Qué se sabe sobre el menor de 13 años que presuntamente abusó de tres adolescentes en España?

Testigos y autoridades indican que las agresiones se dieron en el instituto Antonio Gala de Móstoles, de acuerdo con una de las denuncias la víctima fue perseguida hasta los baños de la escuela, cuando la encaró le preguntó si en algún momento había sostenido relaciones sexuales y en caso de no, él le enseñaría, a pesar de negarse no se detuvo y abusó de la menor.

El agresor, del cual se desconoce su identidad, amenazó a las adolescentes para no revelar sus delitos; sin embargo, fue hasta el 16 de junio cuando una de las niñas sufrió un ataque de ansiedad al verlo, una de las profesoras la llevó a su oficina y ahí confesó lo que sufrió a manos del estudiante, más tarde, las otras víctimas también declararon, por lo que solicitaron la ayuda de elementos de seguridad para realizarles pruebas y así tener un mejor conocimiento sobre las lesiones que sufrieron.

Ley del Menor en España impide la detención del joven de 13 años

A pesar de las denuncias hechas por los familiares de las víctimas, el hecho conmociona a España porque las autoridades no pueden actuar penalmente contra él, ya que la Ley del Menor lo establece; algunos expertos en materia penal aseguran que las medidas que podrían tomar son de carácter socio-educativo.

Hasta el momento se conoce que separaron al alumno de la institución y le ofrecieron a las adolescentes apoyo psicológico durante los próximos años; el acto causó molestia pues consideran que los directivos de la escuela no actuaron de manera adecuada.

Padres de familia lo denunciaron en septiembre del 2022; personal educativo no atendió las acusaciones

En una entrevista realizada por un diario de España, una de las madres subrayó que el 26 de septiembre lo acusaron de “intimar y acosar” a su hija, pero las autoridades escolares no hicieron caso y resaltó que no activaron el protocolo contra el acoso escolar.

“Nos han dicho que el alumno no regresará al centro el curso que viene, pero no sabemos absolutamente nada de lo que se está haciendo”, argumentó una de las tutoras, quien lamentó lo sucedido.

Hasta el momento las autoridades no han dicho más al respecto, se espera que tras los resultados que den los análisis realizados a las tres adolescentes puedan brindar más detalles sobre lo sucedido en el instituto Antonio Gala.