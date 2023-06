¿Vacaciones a España? Esto hará Armando Guadiana después de las elecciones 2023

Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila reconoció ayer, al final de la jornada electoral del 4 de junio, que los datos emitidos por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no le favorecen, y dio a conocer qué hará después del

En conferencia de prensa realizada la noche del domingo y tras aceptar los resultados que no le favorecen, el candidato de Morena reveló lo que hará tras el proceso electoral.

“Trabajaré dentro de las empresas de las cuales tengo actividad también y vamos a salir adelante, a mí no me amedrenta nada y les digo con toda franqueza, me siento sino del todo satisfecho del trabajo que hicimos, del equipo, de la gente y lo que hemos hecho, porque dimos todo lo que pudimos”, declaró.

También mencionó que no sería asesor del posible ganador de las elecciones 2023 en Coahuila, el priista Manolo Jiménez, candidato de la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD).

“A lo mejor le puedo, pero así como para trabajar en cosa ejecutiva, no es que no quiera, o rechazarlo, no es por eso, sino porque tengo muchas cosas que hacer en Morena; tengo yo otros proyectos”, admitió

Manolo Guadiana también dijo no saber si regresará al Senado de la República, en donde tiene un escaño en el que solicitó licencia para hacer campaña para la gubernatura de Coahuila.

Por lo pronto, reveló que le gustaría viajar a España: “Lo voy a pensar, por lo pronto me voy a tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España”.

¿Quién lleva la delantera en las elecciones de Coahuila?

Manolo Jiménez es originario de Saltillo, Coahuila, es ingeniero Industrial y de Sistemas por parte del Tecnológico de Monterrey; tiene una Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. En el pasado, se desempeñó como alcalde de Saltillo en dos ocasiones.

Ingresó a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social como secretario, durante la administración del actual gobernador Miguel Ángel Riquelme. Para la búsqueda de la gubernatura del estado, tuvo que renunciar su cargo el pasado mes de enero.

Con los resultados del #PREP y conteo rápido de las #Elecciones2023, es importante conocer cuándo tomaría posesión el nuevo gobernador y gobernadora de #Edomex y #Coahuila.https://t.co/VsCP7BmCni — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

De ser confirmado por las autoridades electorales, que están por iniciar los cómputos distritales,será a partir del próximo 1 de diciembre que Manolo Jiménez tomará protesta constitucional ante el Congreso de Coahuila para servir como gobernador del estado, cargo que concluirá hasta el 2029.