Clientes discriminan a mesero por ser gay y no le dan propina

Un mesero de Wisconsin, Estados Unidos, fue víctima de discriminación por parte de unos comensales, quienes no solo no dejaron una propina, sino que le escribieron un mensaje homofóbico en el ticket, por el hecho de ser gay.

El ticket con el mensaje para el mesero gay del restaurante Madison, lo compartió un hombre, quien condenó este tipo de actos discriminatorios.

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En el ticket se leía que reconocían el servicio que les dio el mesero, pero por ser gay no dejaron propina.

"El servicio fue bueno, pero no damos propina a los homosexuales pecadores".

Eric Salzwedel, cofundador del grupo local sin fines de lucro Do Good Wisconsin, compartió una imagen del ticket de los clientes, condenó estos hechos y aseguró que el mesero recibiría su propina.

Recolectan propina para mesero gay que recibió mensaje homofóbico

Salzwedel organizó una colecta entre sus seguidores para dar al mesero una propina en lugar de aquellos clientes que le dejaron una nota discriminatoria en lugar de una cantidad por su trabajo.

Para las personas que sintieron que era necesario escribir esta nota de odio y no dar propina, no te preocupes alrededor de 250 personas cubrirán la propina por ti.

La gente se solidarizó con el mesero y rechazaron este tipo de actos discriminatorios hacia el hombre solo por el hecho de ser gay.

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La convocatoria para darle una propina al mesero tuvo una buena respuesta y se logró recaudar una cantidad aproximada de 90 mil pesos.

Eric Salzwedel contó a medios locales que para entregarle la jugosa propina al mesero gay acudió al restaurante de Madison y pidió que ese mesero lo atendiera y después lo sorprendió con el dinero.

Salzwedel explicó que el hecho de recaudar una propina como la que recibió el mesero es una forma de marcar la diferencia con las personas que se encuentran todos los días.

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