Regreso a clases: Revisa el avance del Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto
¡Que no se te haga tarde! Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y las incidencias en la red de 12 líneas del Metro CDMX hoy 31 de agosto.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 31 de agosto de 2026, día del regreso a clases.
Regreso a clases: Revisa el avance del Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto
Cortan corriente en Línea 2; ¿qué pasó?
Debido a que cayó una muleta en la zona de vías en Línea 2 (Tasquena-Cuatro Caminos), por lo que cortaron el suministro eléctrico. Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que trabajan en agilizar el paso de trenes.
Esta mañana, en la Línea 2, personal del @MetroCDMX realizó maniobras para retirar una muleta que cayó a la zona de vías. La circulación de los trenes ya se agiliza.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 31, 2026
Para cuidar tu seguridad y evitar demoras, te pido resguardar bien tus objetos personales, como celulares,… pic.twitter.com/4Xtw9tiqCB
¿Qué pasa en Línea 3?
Pasajeros reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Indios Verdes. Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Que avance el puto metro dirección a indios verdes, 25 minutos de guerrero a la raza.— emi (@EmilioSyx07) August 31, 2026
Pto servicio de mrd
¿Cómo va la Línea B?
Los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones de la Línea B en dirección a Buenavista, afirman usuarios.
Buen día, que pasa con la línea B dirección Buenavista, se está parando más de lo necesario en cada estación, urge que agilicen el servicio, o colapsara con siempre. Pónganse a trabajar..— Apolux (@GothicJune) August 31, 2026