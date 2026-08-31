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Regreso a clases: Revisa el avance del Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto

¡Que no se te haga tarde! Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y las incidencias en la red de 12 líneas del Metro CDMX hoy 31 de agosto.

Estación del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMx hoy?|X @lnyun0530.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 31 de agosto de 2026, día del regreso a clases.

Regreso a clases: Revisa el avance del Metro CDMX hoy lunes 31 de agosto

Cortan corriente en Línea 2; ¿qué pasó?

Debido a que cayó una muleta en la zona de vías en Línea 2 (Tasquena-Cuatro Caminos), por lo que cortaron el suministro eléctrico. Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que trabajan en agilizar el paso de trenes.

¿Qué pasa en Línea 3?

Pasajeros reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Indios Verdes. Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

¿Cómo va la Línea B?

Los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones de la Línea B en dirección a Buenavista, afirman usuarios.

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