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Metro CDMX EN VIVO: Sigue el avance, retrasos y el estado de las líneas hoy 19 de agosto

¿Vas tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y si hay retrasos en el Metro CDMX, para que tomes precauciones en tus traslados.

Vagones del Metro CDMX detenidos en estación.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Daniel Rivera Guzmán

Azteca Noticias te lleva el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 19 de agosto de 2026.

Metro CDMX EN VIVO: Sigue el avance, retrasos y el estado de las líneas hoy 19 de agosto

Retrasos en Línea B

El STC informó que hay retrasos en Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista) debido a maniobras para rescatar a un perro de zona de vías.

20 minutos de retrasos en Línea 7

Usuarios de la Línea 7 aseguran que no ha salido un tren en 20 minutos desde Barranca del Muerto en dirección a la terminal El Rosario.

¿Qué pasa en la Línea 7?

Pasajeros reportan retrasos en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.

Retrasos en Línea 8

Usuarios indican que el avance de trenes en la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi) es lento la mañana de este miércoles 19 de agosto.

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