Metro CDMX EN VIVO: Sigue el avance, retrasos y el estado de las líneas hoy 19 de agosto
¿Vas tarde? Consulta con nosotros cómo va el avance de trenes y si hay retrasos en el Metro CDMX, para que tomes precauciones en tus traslados.
Azteca Noticias te lleva el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 19 de agosto de 2026.
Metro CDMX EN VIVO: Sigue el avance, retrasos y el estado de las líneas hoy 19 de agosto
Retrasos en Línea B
El STC informó que hay retrasos en Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista) debido a maniobras para rescatar a un perro de zona de vías.
Buen día, Nadia. Se agiliza el avance de trenes en la Línea B, después de realizar maniobras para rescatar un perrito en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 19, 2026
20 minutos de retrasos en Línea 7
Usuarios de la Línea 7 aseguran que no ha salido un tren en 20 minutos desde Barranca del Muerto en dirección a la terminal El Rosario.
Pues no hay servicio en línea 7, cómo no quieren que incremente la afluencia. Llevamos 20 min esperando tren estación barranca 😡.— ᑕᕼᗴ̇ᑎK (@cheTo_ChetiN) August 19, 2026
¿Qué pasa en la Línea 7?
Pasajeros reportan retrasos en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario.
Que pasa en la línea 7 se está parando mucho— Liliana Vázquez (@Liliana25657835) August 19, 2026
Atención @telediario
Retrasos en Línea 8
Usuarios indican que el avance de trenes en la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi) es lento la mañana de este miércoles 19 de agosto.
No veo circulación constante en línea 8 porque en el que vengo parece tortuga— Jesus OM (@JESSOM19) August 19, 2026