Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 22 de noviembre de 2026, para que conozcas las condiciones del servicio y tomes precauciones antes de ingresar a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que habrá horario extendido en cuatro líneas:

Línea 1: Pantitlán-Observatorio.

Pantitlán-Observatorio. Línea 2: Tasqueña-Cuatro Caminos.

Tasqueña-Cuatro Caminos. Línea 3 : Universidad-Indios Verdes.

: Universidad-Indios Verdes. Línea 9: Tacubaya-Pantitlán.

Estas líneas cerrarán a la 1:30 horas del lunes 23 de noviembre, debido a varios eventos de entretenimiento en la CDMX, como el Corona Capital y el partido de la NFL.