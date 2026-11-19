El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció la ampliación en el horario de servicio para algunas Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) el fin de semana.

De acuerdo con la información oficial dada a conocer este jueves 19 de noviembre de 2026, el servicio se extenderá solo en cuatro Líneas del Metro de CDMX.

Líneas del Metro CDMX que cerrarán más tarde el fin de semana

Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre los trenes darán servicio más tarde del horario habitual, el cual concluye diariamente a la medianoche.

Este fin de semana las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario de servicio hasta la 1:30 horas de la madrugada.

¿Por qué cerrarán más tarde el Metro de CDMX?

El STC informó que el servicio se extenderá hasta ahora solo este fin de semana en más Líneas de la red debido a la realización de dos eventos en distintas zonas de la CDMX.

Uno de ellos es un festival musical que se realizará en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así como el partido de futbol americano profesional que tendrá lugar en el estadio ubicado en Santa Úrsula Coapa, durante este fin de semana.

También mencionó a quienes acudirán al partido de futbol americano, que la estación Tasqueña, de la Línea 2, es una opción de conexión con el Tren Ligero para llegar directamente al estadio sede del encuentro deportivo.

#AvisoMetro: Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario hasta la 1:30 horas, en apoyo a la movilidad de quienes asistirán al festival musical y al partido de fútbol americano en la Ciudad de México. Las últimas corridas… pic.twitter.com/jwCAJXW22X — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

Estación Zócalo cerrará por Desfile Militar del 20 de noviembre en CDMX

Recuerda que este viernes 20 de noviembre, la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada desde las 05:00 horas y hasta nuevo aviso por el Desfile Militar del 20 de noviembre en CDMX.

Para llegar al Centro Histórico, puedes utilizar como alternativas las estaciones Allende (L2), Pino Suárez (L1 y L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8).