¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy lunes 9 de noviembre? Estos son todos los cierres, retrasos y avance de trenes EN VIVO.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado y no llegues tarde a tu destino.

Retrasos en Línea B

El Metro informa que se ha agilizado la circulación y la salida de los convoyes luego de que usuarios reportaran retrasos desde las terminales en la Línea B, Ciudad Azteca - Buenavista, estabilizando el avance de los trenes en el trayecto.

Línea 3 con alta afluencia

El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementa un operativo de regulación ante la alta concentración de usuarias y usuarios registrada en la Línea 3, Indios Verdes - Universidad.

Como parte de las maniobras para disipar la carga de pasajeros y agilizar el avance de los convoyes en el tramo de mayor demanda, se realiza el envío de trenes vacíos hacia las estaciones estratégicas de la ruta.

¿Qué pasa en la Línea 7?

El Metro implementa un operativo especial de regulación ante la alta concentración de usuarias y usuarios registrada en la Línea 7, El Rosario - Barranca del Muerto.

¿Cómo va el Metro ahora?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reporta el estado operativo de las líneas para el inicio de las actividades: