Estado del Metro CDMX EN VIVO: Minuto a minuto de la marcha de trenes y estaciones saturadas
¡Que no se te haga tarde! Consulta el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy martes 18 de agosto y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu trayecto y tomar precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 18 de agosto de 2026.
Estado del Metro CDMX EN VIVO: Minuto a minuto de la marcha de trenes y estaciones saturadas
¿Qué pasa en la Línea 6?
Usuarios indican que en 20 minutos no ha pasado un tren en la Línea 6, que corre de Martín Carrera a El Rosario.
Que pasa con el servicio de Martín Carrera a, Rosario tenemos 20 minutos esperando y no llega el metro— Citlali Barrera (@CitlaliBarrera9) August 18, 2026
Problemas en Línea 7
En la estación Constituyentes de la Línea 7, pasajeros reportan que no hay avance de trenes en dirección a la terminal Barranca del Muerto.
Línea 7 dirección barranca no avanza para nada estación constituyentes.— Angelica Maldonado (@AngelicaMa49279) August 18, 2026
Siguen retrasos en Línea 3
Usuarios reportan que siguen los problemas en Línea 3. Detallan que en 15 minutos no ha salido un tren en la terminal Indios Verdes.
15 minutos en espera en indios verdes después de que tienen errores las luces de salida... Y un tren sin servicio. Siguen teniendo problemas con las luces de salida pic.twitter.com/whikXcRvhw— Iván Omar (@mictlan_2040) August 18, 2026
¿Qué pasa en Línea 3?
Una usuaria aseguró que explotó una llanta de un tren que circulaba en la Línea 3 entre las estaciones La Raza y Tlatelolco, en dirección a Universidad.
El STC informó que retiró un convoy para revisión y trabaja en agilizar el paso de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2026
Retrasos en línea 3
Pasajeros de la estación Copilco de la Línea 3 indican que en 10 minutos no ha pasado un tren en dirección a la terminal Indios Verdes, pero en sentido a Universidad sí han circulado.
Toma en cuenta que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Porque está detenido la línea 3 dirección a indios verdes en Copilco ya más de 10 minutos y dirección a CU siguen pasando @MetroCDMX @ClaraBrugadaM @AdrianRubalcava— ✨Tommy Rt✨ (@Leotommy92) August 18, 2026
Retrasos en Línea 7
Usuarios reportan que en 10 minutos no ha pasado un tren en la estación Aquiles Serdán de la Línea 7, en dirección a la terminal Barranca del Muerto.
@telediario línea 7 del asco, 10 minutos en Aquiles Serdán dirección Barranca y ningún tren y ahora cuál es el pretexto?!— Irma Méndez (@l_cedillo) August 18, 2026