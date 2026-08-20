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¿Hay retrasos? Sigue el Metro CDMX EN VIVO con el reporte de líneas y estaciones este 20 de agosto

¿Cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX? Consulta con nosotros el seguimiento minuto a minuto de incidencias en el STC hoy jueves.

Vagón del Metro CDMX en estación.
¿Qué pasa con el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Daniel Rivera Guzmán

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 20 de agosto de 2026.

¿Hay retrasos? Sigue el Metro CDMX EN VIVO con el reporte de líneas y estaciones este 20 de agosto.

Problemas en Línea 7

Usuarios reportan que no han salido trenes de la terminal El Rosario en dirección a Barranca del Muerto en la Línea 7.

Retrasos en Línea 3

Usuarios comparten un video con un vagón lleno y detenido en la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes). Destacan que no hay ventilación.

Así va la Línea A

Pasajeros reportan que los trenes no salen de la terminal La Paz en dirección a Pantitlán en la Línea A.

Tren parado en la Línea 3

Usuarios indican que en más de 20 minutos hay un tren que sigue parado en la estación Guererro de la Línea 3, en dirección a la terminal Universidad.

¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a su rde la CDMX.

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