¿Hay retrasos? Sigue el Metro CDMX EN VIVO con el reporte de líneas y estaciones este 20 de agosto
¿Cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX? Consulta con nosotros el seguimiento minuto a minuto de incidencias en el STC hoy jueves.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 20 de agosto de 2026.
¿Hay retrasos? Sigue el Metro CDMX EN VIVO con el reporte de líneas y estaciones este 20 de agosto.
Problemas en Línea 7
Usuarios reportan que no han salido trenes de la terminal El Rosario en dirección a Barranca del Muerto en la Línea 7.
Que pasa en la línea 7 dirección rosario@MetroCDMX ?? Mucha gente esperando. Hubo algún accidente?— Jocelyne Cho (@Jocelyne_cho) August 20, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios comparten un video con un vagón lleno y detenido en la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes). Destacan que no hay ventilación.
Entre más esperan más gente llega. Venimos hacinadas y sudando. Ess es to es lo más inhumano que han hecho @GobiernoMX @GobCDMX pic.twitter.com/mkYLQhebxv— Patty Vargas (@Patyv65) August 20, 2026
Así va la Línea A
Pasajeros reportan que los trenes no salen de la terminal La Paz en dirección a Pantitlán en la Línea A.
Cuando van a arreglar su cagadero en la línea A... No puede ser que nunca tengan trenes en la Paz y que cuando lleguen se hagan pendejos para dar la vuelta y para salir...— DRAK (@drakalat) August 20, 2026
Tren parado en la Línea 3
Usuarios indican que en más de 20 minutos hay un tren que sigue parado en la estación Guererro de la Línea 3, en dirección a la terminal Universidad.
En línea 3 provocada por su ineptitud, más de 20 minutos y un solo tren en Guerrero dirección universidad— Arturo G. Borja Quintero (@arguibor) August 20, 2026
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a su rde la CDMX.
AVANZA LÍNEA 3 HDP— Ivana Melia (@iwuanam) August 20, 2026