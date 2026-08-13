Lluvia complica el avance del Metro: reportes, retrasos EN VIVO
Conoce el estado del Metro CDMX hoy, jueves 13 de agosto del 2026 con información sobre retrasos, tiempos de espera, afluencia y reportes de incidencias.
El Metro CDMX cuenta con una extensa red que permite conectar las diversas alcaldías de la capital para que la ciudadanía se traslade a sus casas, comercios, trabajos y escuelas mediante distintas rutas, recorridos y estaciones; sin embargo, durante las jornadas de entresemana, la demanda aumenta considerablemente en hora pico como el día de hoy, provocando mayor concentración de pasajeros en andenes, accesos y transbordos.
A esto, se suman situaciones como fallas en instalaciones, revisiones de trenes o incidentes dentro de las estaciones, lo que puede alterar aún más los tiempos habituales de viaje; por ello, este jueves 13 de agosto del 2026, puedes seguir EN VIVO esta cobertura para informarte de las condiciones de servicio y así conocer las Líneas con mayores tiempos de espera, estaciones con alta demanda e incidentes dentro del sistema de transporte.
Revisa las actualizaciones tanto del Metro CDMX como de los usuarios en redes sociales.
"Veremos cuánto se tarda", dicen usuarios del Metro CDMX hoy jueves 13 de agosto de 2026; retrasos y avance EN VIVO
Lista de Líneas afectadas por lluvia
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B
Retrasos por lluvia
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 4, 5, 9 y B.
Lluvia en la CDMX
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4 y 5.
Línea 3 con severos retrasos
"Cámara con la Línea 3, cómo puede estar parada si ni está lloviendo"
Línea 3 afectada
Usuarios del Metro informan que en la Línea 3 tienen que esperar cada estación más de 10 minutos para avanzar.
¿Cuáles son los accesos abiertos en la estación Zócalo?
Ante las dudas de los usuarios, el Metro aclaró que la estación Zócalo brinda servicio de manera normal, pero no todos los accesos están abiertos.
Al momento, los usuarios pueden utilizar los accesos de la Jefatura de Gobierno, en sus lados norte y sur, así como los que se ubican frente a la Suprema Corte, en sus lados sur-oriente.
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7
A través de redes sociales, usuarios reportaron que los trenes no avanzan en la Línea 7; según los comentarios, el problema es en dirección a Barranca del Muerto, con tiempos de espera de hasta 10 minutos.
El Metro CDMX indicó que la tardanza se debe a la revisión de un tren, lo que impacta directamente en el paso continuo de los convoyes.
Buena tarde. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026
Línea 3 con alta demanda y retrasos de 10 minutos por estación
A pesar de que el Metro CDMX reportó un avance constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, la Línea 3 presenta afluencia alta, donde los usuarios se quejan de la falta de trenes y largos tiempos de espera.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.
La Línea 3 presenta afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para… pic.twitter.com/ZKguVucVZN
Aumenta la demanda de pasajeros en las Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, y A
El Metro CDMX aseguró que las Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, y A ya registraban un aumento en la demanda de pasajeros pero aseguró que la circulación se mantiene constante en dichas rutas.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/4DdgA2V9RE
Líneas 3, 4, 6 y B con retrasos de 10 minutos por estación
Según el reporte del Metro CDMX y de los propios usuarios en X, las Líneas 3, 4, 6 y B, no mantienen circulación constante desde sus terminales, con tiempos de espera que podrían llegar hasta los 10 minutos por estación.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026
Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.
El Metro CDMX aseguró que agilizaría la circulación de trenes para que los usuarios pudiesen llegar a tiempo a sus destinos, sin embargo recomendó seguir las prácticas de seguridad para que el flujo constante dentro de los andenes se mantenga.
¿La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 está abierta?
En punto de las 05:00 horas, el Metro CDMX informó la apertura de su servicio, además de aclarar que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 sí está en funciones en ambas direcciones.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/ya7uesVgJ1
Asimismo, informó que las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A mantienen un flujo constante y baja afluencia, aunque usuarios ya se han quejado de los tiempos de espera de 10 minutos en las demás rutas.