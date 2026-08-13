Lluvia complica el avance del Metro: reportes, retrasos EN VIVO

El Metro CDMX cuenta con una extensa red que permite conectar las diversas alcaldías de la capital para que la ciudadanía se traslade a sus casas, comercios, trabajos y escuelas mediante distintas rutas, recorridos y estaciones; sin embargo, durante las jornadas de entresemana, la demanda aumenta considerablemente en hora pico como el día de hoy, provocando mayor concentración de pasajeros en andenes, accesos y transbordos.

A esto, se suman situaciones como fallas en instalaciones, revisiones de trenes o incidentes dentro de las estaciones, lo que puede alterar aún más los tiempos habituales de viaje; por ello, este jueves 13 de agosto del 2026, puedes seguir EN VIVO esta cobertura para informarte de las condiciones de servicio y así conocer las Líneas con mayores tiempos de espera, estaciones con alta demanda e incidentes dentro del sistema de transporte.

Revisa las actualizaciones tanto del Metro CDMX como de los usuarios en redes sociales.