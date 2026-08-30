¿Afectaciones por el Maratón CDMX? Así va el avance del Metro para este domingo; estaciones con retrasos
El Metro CDMX comienza la mañana con afectaciones en la Línea 5 y la Línea 8; usuarios piden agilizar el avance de trenes el último domingo del mes.
¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 30 de agosto 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Hay afectaciones en el Metro por el Maratón CDMX?
La respuesta NO. El Metro CDMX asegura que hasta el momento no se contemplan estaciones cerradas por el Maratón; en caso de alguna modificación, las autoridades lo darán a conocer.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 5 del Metro CDMX?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 5, aseguran que los trenes no avanzan en la estación Pantitlán; piden agilizar el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 5.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 30, 2026
Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.
¡Comienza el día con normalidad!
Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/3Z591Gx8za— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 30, 2026