¿Afectaciones por el Maratón CDMX? Así va el avance del Metro para este domingo; estaciones con retrasos

¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 30 de agosto 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Hay afectaciones en el Metro por el Maratón CDMX?

La respuesta NO. El Metro CDMX asegura que hasta el momento no se contemplan estaciones cerradas por el Maratón; en caso de alguna modificación, las autoridades lo darán a conocer.