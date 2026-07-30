Metro CDMX hoy 30 de julio; el EN VIVO del reporte de retrasos e incidencias en las Líneas

El Metro CDMX comenzó operaciones hace más de cinco décadas y hoy es el principal transporte público de la capital del país. Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y una red de 226.49 kilómetros, además de formar parte de la Movilidad Integrada coordinada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), lo que permite a los usuarios conectar con servicios como Metrobús, Cablebús y Trolebús mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

En esta cobertura EN VIVO de este jueves 30 de julio de 2026 encontrarás los reportes sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el avance de los trenes de los propios usuarios y el Metro CDMX para que planees tu traslado con información actualizada.