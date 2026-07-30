Metro CDMX hoy 30 de julio; el EN VIVO del reporte de retrasos e incidencias en las Líneas
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, jueves 30 de julio de 2026, con información sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el estado del servicio en las 12 líneas del STC.
El Metro CDMX comenzó operaciones hace más de cinco décadas y hoy es el principal transporte público de la capital del país. Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y una red de 226.49 kilómetros, además de formar parte de la Movilidad Integrada coordinada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), lo que permite a los usuarios conectar con servicios como Metrobús, Cablebús y Trolebús mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.
En esta cobertura EN VIVO de este jueves 30 de julio de 2026 encontrarás los reportes sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el avance de los trenes de los propios usuarios y el Metro CDMX para que planees tu traslado con información actualizada.
Metro CDMX hoy 30 de julio; el EN VIVO del reporte de retrasos e incidencias en las Líneas
Riña en el Metro CDMX en las primeras horas del servicio
El usuario @SergioGro77 de X reportó una riña contra el ambulantaje en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8, donde según su reporte, los comerciantes no dejan acceder al andén y se ponen violentos con los pasajeros que buscan acceder al Metro CDMX. Ante este reporte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que enviaría al personal de seguridad de las instalaciones.
Buen día, se canaliza con con las áreas correspondientes para verificar la situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 30, 2026
¿Qué estaciones están cerradas en el Metro CDMX?
En su primer reporte, el Metro CDMX informó que se presenta baja afluencia de pasajeros y una circulación constante en Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 12, A y B. Asimismo aclaró que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 30, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/7BFYeuyEmU