Metro CDMX hoy 11 de agosto; sigue EN VIVO el estado de las líneas y estaciones
Revisa el estado del Metro CDMX hoy, martes 11 de agosto de 2026, con información sobre tiempos de espera, afluencia, fallas y afectaciones en las estaciones.
La operación del Metro CDMX se mantiene de trenes, vías, sistemas de señalización, instalaciones eléctricas y centros de control encargados de supervisar la circulación, sin embargo, cualquier incidencia en estos elementos puede afectar los tiempos de traslado y en especial a los usuarios.
Esto se debe a que los tiempos de recorrido de las 12 rutas se ven interrumpidos si alguno de estos sistemas falla, además de que las condiciones pueden cambiar si disminuye o aumenta la demanda de pasajeros.
Para este martes 11 de agosto de 2026, puedes seguir esta cobertura EN VIVO donde se publicarán los reportes registrados en el Metro CDMX, desde demoras y trenes detenidos hasta estaciones con alta concentración de usuarios; asimismo, podrás consultar las actualizaciones propias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) más las líneas que presentan cambios para tomar previsiones en tus traslados.
Metro CDMX hoy 11 de agosto; sigue EN VIVO el estado de las líneas y estaciones
Piden agilizar la salida de trenes de la Línea B
La alta demanda y queja de usuarios en la Línea B obligó al Metro CDMX a agilizar la salida de los trenes de dicha ruta desde las terminales, esto para agilizar la circulación.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026
Retrasos en la Línea A por el retiro de un tren
Ante la queja de los usuarios en redes sociales, el Metro CDMX informó que los retrasos en la Línea A se debían al retiro de un tren, por lo que pidieron tomar precauciones y salir con tiempo.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026
Línea 3 con retrasos de hasta 30 minutos
Usuarios en redes sociales se quejaron de los largos tiempos de traslado y espera para poder abordar y desplazarse por la Línea 3 del Metro CDMX.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026
Avance y circulación constante en Líneas 1, 5, 7, 8, 9 y A
El Metro CDMX informó que solo las Líneas 1, 5, 7, 8, 9 y A presentaban buen avance y circulación, sin embargo las Líneas 3, B y 12 presentan afluencia alta debido a la alta demanda de pasajeros.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 5, 7, 8, 9 y A. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.
Las Líneas 3, B y 12 presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/xrUxixaYS0
Metro CDMX con baja afluencia y todas sus estaciones abiertas
El Metro CDMX informó que se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A; asimismo la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/KwbTGHwQ3K