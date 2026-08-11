Metro CDMX hoy 11 de agosto; sigue EN VIVO el estado de las líneas y estaciones

La operación del Metro CDMX se mantiene de trenes, vías, sistemas de señalización, instalaciones eléctricas y centros de control encargados de supervisar la circulación, sin embargo, cualquier incidencia en estos elementos puede afectar los tiempos de traslado y en especial a los usuarios.

Esto se debe a que los tiempos de recorrido de las 12 rutas se ven interrumpidos si alguno de estos sistemas falla, además de que las condiciones pueden cambiar si disminuye o aumenta la demanda de pasajeros.

Para este martes 11 de agosto de 2026, puedes seguir esta cobertura EN VIVO donde se publicarán los reportes registrados en el Metro CDMX, desde demoras y trenes detenidos hasta estaciones con alta concentración de usuarios; asimismo, podrás consultar las actualizaciones propias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) más las líneas que presentan cambios para tomar previsiones en tus traslados.