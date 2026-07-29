Metro CDMX hoy 29 de julio; reporte EN VIVO de retrasos, incidencias y avance de trenes
Conoce el reporte del Metro CDMX hoy, miércoles 29 de julio, con información en tiempo real sobre retrasos, alta afluencia, incidencias y el avance de los trenes.
Este miércoles 29 de julio, el Metro CDMX opera con normalidad en sus 12 Líneas para brindarle el servicio de transporte público a millones de usuarios que se trasladan diariamente por la capital y la zona metropolitana.
Según el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC), el horario de apertura inicia en punto de las 05:00 horas hasta el último tren que sale de las terminales a las 12:00 horas, donde se moviliza a aproximadamente 4 millones de pasajeros durante todo el día.
A pesar de la jornada en constante flujo, la jornada en el Metro CDMX puede llegar a reportar retrasos en el paso de los trenes, alta afluencia de los pasajeros, incidencias en algunas estaciones y modificar los tiempos de traslado.
Esta es la cobertura EN VIVO con los reportes más recientes de los usuarios y el propio transporte, con avisos oficiales sobre el Metro CDMX para que planees el recorrido y evites contratiempos.
Metro CDMX hoy 29 de julio; reporte EN VIVO de retrasos, incidencias y avance de trenes
¿Hay estaciones están cerradas en el Metro CDMX?
El Metro CDMX informó que no hay ninguna estación cerrada, en especial la parada de la Línea 2, Zócalo/Tenochtitlán, que es la que siempre genera incertidumbre entre los usuarios.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 29, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/pjhiD5LpQZ