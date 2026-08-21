tva (1).png

¡Planifica tu ruta! Tiempos de espera, retrasos y estaciones llenas del Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto

Que los retrasos no arruinen tu inicio de fin de semana. Sigue en vivo el avance de trenes, las alertas y el reporte oficial del Metro CDMX para que planifiques tu ruta con éxito.

Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto.
Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto: Avance y retrasos de trenes EN VIVO|X.

Escrito por: América López, Eder Martínez

Llegó el tan esperado viernes 21 de agosto. Cerrar la semana laboral siempre trae consigo una dosis extra de adrenalina en el transporte público, y el Metro de la Ciudad de México no es la excepción. Entre las prisas matutinas y los andenes a máxima capacidad, entrar a ciegas a una estación puede costarte valiosos minutos.

Para que no te lleves sorpresas, en Azteca Noticias te damos a conocer los contratiempos en el servicio, los tiempos reales de espera y el minuto a minuto para que te traslades por la ciudad con la mejor estrategia.

Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto: Avance y retrasos de trenes EN VIVO

Afluencia moderada en estas Líneas

Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A.

Comienza el servicio del Metro CDMX

Inicia el servicio del transporte para este viernes 21 de agosto. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX