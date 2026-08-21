¡Planifica tu ruta! Tiempos de espera, retrasos y estaciones llenas del Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto
Que los retrasos no arruinen tu inicio de fin de semana. Sigue en vivo el avance de trenes, las alertas y el reporte oficial del Metro CDMX para que planifiques tu ruta con éxito.
Llegó el tan esperado viernes 21 de agosto. Cerrar la semana laboral siempre trae consigo una dosis extra de adrenalina en el transporte público, y el Metro de la Ciudad de México no es la excepción. Entre las prisas matutinas y los andenes a máxima capacidad, entrar a ciegas a una estación puede costarte valiosos minutos.
Para que no te lleves sorpresas, en Azteca Noticias te damos a conocer los contratiempos en el servicio, los tiempos reales de espera y el minuto a minuto para que te traslades por la ciudad con la mejor estrategia.
Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto: Avance y retrasos de trenes EN VIVO
Afluencia moderada en estas Líneas
Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A.
Comienza el servicio del Metro CDMX
Inicia el servicio del transporte para este viernes 21 de agosto. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/orMjUbMzqc— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 21, 2026