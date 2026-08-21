¡Planifica tu ruta! Tiempos de espera, retrasos y estaciones llenas del Metro CDMX hoy viernes 21 de agosto

Llegó el tan esperado viernes 21 de agosto. Cerrar la semana laboral siempre trae consigo una dosis extra de adrenalina en el transporte público, y el Metro de la Ciudad de México no es la excepción. Entre las prisas matutinas y los andenes a máxima capacidad, entrar a ciegas a una estación puede costarte valiosos minutos.

Para que no te lleves sorpresas, en Azteca Noticias te damos a conocer los contratiempos en el servicio, los tiempos reales de espera y el minuto a minuto para que te traslades por la ciudad con la mejor estrategia.