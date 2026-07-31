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Metro CDMX hoy 31 de julio; este es el reporte EN VIVO del servicio en las 12 líneas

Sigue el reporte del Metro CDMX hoy, viernes 31 de julio de 2026, con información actualizada sobre retrasos, afluencia e incidencias en tiempo real.

Metro CDMX
Conoce en tiempo real el estado del Metro CDMX.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Cada día, el Metro CDMX conecta distintos puntos de la capital mediante una red de 12 líneas que recorren la capital del país y parte del Estado de México (Edomex), lo que lo convierte en uno de los sistemas de transporte más importantes del país.

Para agilizar el acceso, el ingreso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual también permite realizar transbordos con otros medios de transporte como Metrobús, Cablebús, Trolebús y RTP.

Debido al alto número de usuarios que utilizan el servicio durante el día, pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten la circulación de los trenes.

En esta cobertura EN VIVO de este viernes 31 de julio de 2026 encontrarás las actualizaciones del estado del servicio, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Metro CDMX hoy 31 de julio; este es el reporte EN VIVO del servicio en las 12 líneas

Línea 8 con retrasos de 10 minutos por estación

Usuarios en X se quejaron por los altos tiempos de espera en la Línea 8 del Metro CDMX, a lo que el servicio de transporte respondió que se debía al retiro de un tren en las vías. Pidió tomar previsiones para que los usuarios lleguen a tiempo a su destino.

Implementan acceso controlado en el Metro CDMX

El Metro CDMX informó que debido a la alta afluencia de usuarios, implementaron una dosificación de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12, A y B. Asimismo, informaron que ninguna de las rutas presenta averías, pero sí retrasos significativos por la cantidad de pasajeros.

¿Qué estaciones están cerradas hoy?

El Metro CDMX informó que todas sus estaciones, incluyendo la Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, permanecen abiertas; asimismo recalcó que las rutas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B reportan baja afluencia y circulación constante.

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