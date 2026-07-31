Metro CDMX hoy 31 de julio; este es el reporte EN VIVO del servicio en las 12 líneas

Cada día, el Metro CDMX conecta distintos puntos de la capital mediante una red de 12 líneas que recorren la capital del país y parte del Estado de México (Edomex), lo que lo convierte en uno de los sistemas de transporte más importantes del país.

Para agilizar el acceso, el ingreso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual también permite realizar transbordos con otros medios de transporte como Metrobús, Cablebús, Trolebús y RTP.

Debido al alto número de usuarios que utilizan el servicio durante el día, pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten la circulación de los trenes.

En esta cobertura EN VIVO de este viernes 31 de julio de 2026 encontrarás las actualizaciones del estado del servicio, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC).