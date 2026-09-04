¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Avance de trenes y retrasos EN VIVO viernes 4 de septiembre

Llegó el viernes 4 de septiembre y el transporte público capitalino resiente la intensa carga del cierre de semana. Entre las prisas matutinas y el incremento de usuarios en las estaciones, conocer el estado de la red antes de ingresar a los andenes es fundamental para planear tus traslados.

En Azteca Noticias filtramos los avisos oficiales del Metro CDMX para entregarte un reporte directo. A través de nuestro Semáforo de Aglomeraciones, te mostramos las líneas que presentan complicaciones severas, los puntos de dosificación y el minuto a minuto del servicio para que optimices tu tiempo de traslado.

