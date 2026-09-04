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¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Avance de trenes y retrasos EN VIVO viernes 4 de septiembre

¡Que los retrasos no arruinen tu mañana! Consulta los tiempos oficiales de espera, las alertas de dosificación y el avance de los trenes en tiempo real para que planifiques tu ruta con Azteca Noticias.

Metro CDMX hoy viernes 4 de septiembre.
Metro CDMX hoy viernes 4 de septiembre: Avance de trenes EN VIVO, retrasos y complicaciones.|X.

Escrito por: América López, Oscar Morales

Llegó el viernes 4 de septiembre y el transporte público capitalino resiente la intensa carga del cierre de semana. Entre las prisas matutinas y el incremento de usuarios en las estaciones, conocer el estado de la red antes de ingresar a los andenes es fundamental para planear tus traslados.

En Azteca Noticias filtramos los avisos oficiales del Metro CDMX para entregarte un reporte directo. A través de nuestro Semáforo de Aglomeraciones, te mostramos las líneas que presentan complicaciones severas, los puntos de dosificación y el minuto a minuto del servicio para que optimices tu tiempo de traslado.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Avance de trenes y retrasos EN VIVO viernes 4 de septiembre

Líneas con alta alfuencia

Las Líneas 3, 7 y 12 presentan afluencia alta, por lo que se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, destacó el Metro CDMX.

Continúan los retrasos en Línea 7

Usuarios comentan que el tren realiza paradas muy largas en cada estación de la Línea 7; piden agilizar el servicio.

Línea 7 con retrasos

El Metro CDMX informa que se agiliza la marcha de los trenes en Línea 7 tras la revisión de un tren.

Comienza el servicio en el Metro CDMX

Comienza el servicio del Metro CDMX para este viernes 4 de septiembre. Se espera una temperatura máxima de 22° C Mín. 11° C.

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