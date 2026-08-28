Metro CDMX tendrá SERVICIO GRATUITO este domingo 30 de agosto; ¿para quiénes aplica?

¡Atención, capitalinos! El Metro CDMX tiene dos sorpresas para este domingo 30 de agosto, y es que, algunas estaciones abrirán sus puertas hasta dos horas antes que lo que habitualmente acostumbra en fines de semana, además, algunas personas podrán entrar gratis, ¿de quiénes se trata?

Actualmente, el Metro capitalino es uno de los servicios de transporte que más demanda tiene día con día y para este domingo 30 no será la excepción y se espera que miles de personas lo utilicen desde muy temprano; te contamos la razón.

¿Por qué habrá servicio gratuito del Metro CDMX el domingo 30 de agosto?

El siguiente domingo se celebrará una nueva edición del Maratón CDMX 2026 por lo que una enorme cantidad de corredores y corredoras se darán cita en el estadio olímpico universitario para completar los 42 km 195 metros que exige la ruta, por esto, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro revelaron que todos aquellos que cuenten con su número de corredor visible tendrán acceso gratuito.

Si eres acompañante sí deberás recargar tu tarjeta de movilidad, pero ¡ojo! Esta medida no aplica en todas las líneas del Metro CDMX.

Líneas del Metro CDMX que abrirán temprano por el Maratón CDMX 2026

Ahora que sabemos para quién aplica el servicio gratuito del Metro CDMX, vamos con lo siguiente, únicamente cuatro líneas funcionarán desde las 5 de la mañana, y estás son las que pueden trasladarte de alguna forma a la línea verde que finalmente conecta con la estación Copilco o Universidad, puntos cercanos a la línea de salida.

Las cuatro líneas que estarán en funcionamiento para el Maratón CDMX son:



Línea 1: Pantitlán-Observatorio

Línea 2: Tasqueña- Cuatro Caminos

Línea 3: Indios Verdes- Universidad

Línea 9: Pantitlán- Tacubaya



¿Dónde será la salida y la meta del Maratón CDMX 2026?

El recorrido del Maratón de la Ciudad de México 2026 comenzará en las inmediaciones del Estadio Universitario, punto desde el que los corredores arrancarán la competencia.

La llegada será en un escenario emblemático de la capital: el Zócalo de la CDMX, donde estará instalada la meta, no sin antes recorrer los puntos má emblemáticos de la Ciudad de México y en el que miles de personas se dejarán la voz apoyando a sus conocidos.