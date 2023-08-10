En la conferencia mañanera de este jueves 10 de agosto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el Gobierno Federal llegó a un acuerdo en la compra de Mexicana de Aviación, así como con los trabajadores.

"El día de ayer se formalizó la compra de las marcas de Mexicana de Aviación, tres inmuebles y un simulador de vuelo", refirió. Además, afirmó que se indemnizará a 7 mil 407 trabajadores, esto, con fecha de inicio el 15 de agosto.

#ÚltimaHora | El gobierno federal confirma la compra-venta de inmuebles de #Mexicana Aviación, así lo explicó la titular de Gobernación, @LuisaAlcalde pic.twitter.com/zLyAfwuzcd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

¿Con cuánto se indemnizará a los trabajadores de Mexicana de Aviación?

Alcalde Luján señaló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) hizo un avalúo estimando un monto de 815 millones de pesos, cantidad que será repartida entre las y los trabajadores. Esto quiere decir que cada excolaborador recibirá 110 mil pesos después de 13 años esperando la resolución.

La aerolínea se creó en 1921 y comenzó con problemas económicos en 2009; en agosto de 2010 finalizó sus operaciones y fue declarada en quiebra desde 2014.

¿Cómo será la nueva Mexicana de Aviación, aerolínea del Gobierno Federal?

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer las nuevas características de la aerolínea recién comprada. Las oficinas centrales de Mexicana de Aviación se encontrarán en la exhacienda de Santa Lucía, Estado de México. La aerolínea dará 209 empleos directos, además de que contará con 745 personas al momento de iniciar operaciones.

La aerolínea gubernamental que se llamará Mexicana comenzará con 10 aviones y su sede será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuánto costará un boleto en la nueva aerolínea Mexicana de Aviación?

Los aviones tendrán una capacidad de 180 pasajeros en una sola clase para brindar un mejor precio a los usuarios, que en promedio costará al menos 20% menos que las actuales aerolíneas y los boletos se podrán adquirir a partir de septiembre.

¿Cuáles serán las rutas de Mexicana de Aviación?

Asimismo, el secretario de la Sedena dio a conocer las rutas que cubrirá Mexicana de Aviación desde el AIFA:



Cancún

Monterrey

Guadalajara

Tijuana

Campeche

Chetumal

Mérida

Puerto Vallarta

Ixtapa-Xihuatanejo

Cozumel

Los Cabos

Hermosillo

Ciudad Juárez

Villahermosa

Huatulco

Oaxaca

Acapulco

Mazatlán

La Paz

León



Los aviones serán Boeing 137-800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones y serán entregados tres el 30 de septiembre y los otros siete el 30 de octubre del presente año.

